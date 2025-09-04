En vivo

Deportes

Los 11 de Scaloni contra Venezuela

El DT confirmó el equipo para la despedida de Messi en el Monumental, con la sorpresa de Franco Mastantuono como titular junto al capitán y Julián Álvarez.

04/09/2025 | 19:30Redacción Cadena 3

FOTO: La formación que enfrentó a Brasil (NA/Juan Foglia)

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó el equipo titular para enfrentar esta noche a Venezuela y dio la gran sorpresa: el juvenil del Real Madrid, Franco Mastantuono, estará desde el arranque en el último partido oficial de Lionel Messi por los puntos en el país.

Según supo Noticias Argentinas, a pocas horas del encuentro de las 20:30 en el Estadio Monumental, el técnico despejó las dudas y definió la alineación titular con un esquema marcadamente ofensivo.

De esta manera, Scaloni apuesta por la joya surgida en River Plate para acompañar a Messi, Almada y Julián Álvarez en el frente de ataque, en lo que será una noche histórica.

El partido no solo servirá como la despedida oficial del capitán ante el público argentino en Eliminatorias, sino que también marcará la inclusión desde el inicio de una de las máximas promesas del fútbol nacional.

Lectura rápida

¿Quién es el titular inesperado? El juvenil Franco Mastantuono fue confirmado como titular por Lionel Scaloni.

¿Qué evento se celebra esta noche? La despedida oficial de Lionel Messi en un partido por Eliminatorias.

¿Dónde se llevará a cabo el partido? En el Estadio Monumental de Argentina.

¿A qué hora comienza el encuentro? Está programado para las 20:30 horas.

Qué significa este partido para el fútbol argentino? Además de ser la despedida de Messi, es la inclusión de nuevas promesas en la alineación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

