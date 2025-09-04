Los 11 de Scaloni contra Venezuela

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó el equipo titular para enfrentar esta noche a Venezuela y dio la gran sorpresa: el juvenil del Real Madrid, Franco Mastantuono, estará desde el arranque en el último partido oficial de Lionel Messi por los puntos en el país.

Según supo Noticias Argentinas, a pocas horas del encuentro de las 20:30 en el Estadio Monumental, el técnico despejó las dudas y definió la alineación titular con un esquema marcadamente ofensivo.

De esta manera, Scaloni apuesta por la joya surgida en River Plate para acompañar a Messi, Almada y Julián Álvarez en el frente de ataque, en lo que será una noche histórica.

El partido no solo servirá como la despedida oficial del capitán ante el público argentino en Eliminatorias, sino que también marcará la inclusión desde el inicio de una de las máximas promesas del fútbol nacional.