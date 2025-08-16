Lionel Messi volvió tras su lesión con un golazo para el triunfo de Inter Miami

Inter Miami venció este sábado 3-1 a Los Angeles Galaxy, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS), en un partido que marcó el regreso, con golazo incluido, de Lionel Messi tras su lesión.

Magical Messi ??



Number 19 on the year. pic.twitter.com/nO1WNoq4cy — Major League Soccer (@MLS) August 17, 2025

El astro rosarino ingresó en el complemento, y aportó un golazo espectacular para el 2-1, a poco del final. Luego sumó una asistencia de taco para que Luis Suárez decorara el marcador.