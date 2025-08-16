Lionel Messi volvió tras su lesión con un golazo para el triunfo de Inter Miami
El astro argentino dejó atrás su lesión y regresó este sábado a las 'Garzas' con una perlita, en la victoria 3-1 ante Los Angeles Galaxy.
16/08/2025 | 22:59Redacción Cadena 3
FOTO: Lionel Messi en la victoria de Inter Miami.
Inter Miami venció este sábado 3-1 a Los Angeles Galaxy, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS), en un partido que marcó el regreso, con golazo incluido, de Lionel Messi tras su lesión.
/Inicio Código Embebido/
Magical Messi ??— Major League Soccer (@MLS) August 17, 2025
Number 19 on the year. pic.twitter.com/nO1WNoq4cy
/Fin Código Embebido/
El astro rosarino ingresó en el complemento, y aportó un golazo espectacular para el 2-1, a poco del final. Luego sumó una asistencia de taco para que Luis Suárez decorara el marcador.
Lectura rápida
¿Qué equipo ganó el partido?
Inter Miami ganó el partido 3-1.
¿Quién anotó un gol y regresó tras una lesión?
El jugador que anotó un gol y regresó fue Lionel Messi.
¿En qué fecha se produjo el encuentro?
El encuentro se llevó a cabo el sábado 16 de agosto de 2025.
¿Qué otro jugador se destacó en el partido?
Luis Suárez también se destacó al anotar un gol luego de una asistencia de Messi.
¿Cómo fue el gol de Messi?
Messi anotó un golazo espectacular para el 2-1, contribuyendo a la victoria del equipo.
[Fuente: Noticias Argentinas]