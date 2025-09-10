La serie entre Racing y Vélez por cuartos de Libertadores no tendrá hinchadas visitantes

FOTO: Las hinchadas de Racing y Vélez, que no se cruzarán en la Copa Libertadores.

En la semana previa al comienzo de la llave que enfrentará a Racing y Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, ambos clubes informaron que los partidos se disputarán sin parcialidades visitantes.

La decisión se tomó mediante un acuerdo entre ambas comisiones directivas, que priorizaron “la seguridad, el bienestar y la comodidad de todos los asistentes” a ambos encuentros.

Además, la medida se da algunas semanas después del encuentro entre Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el que un conflicto entre ambas hinchadas escaló y terminó con la descalificación del “Rojo” del certamen.

Con un acuerdo entre los dirigentes de ambas instituciones, que fue comunicado mediante sus redes sociales oficiales, Racing y Vélez informaron haber tomado la decisión de restringir la venta de entradas para el público visitante en la próxima serie de cuartos de final.

El comunicado publicado por los dos clubes deja claro que la decisión fue tomada “de manera conjunta”, en un marco de diálogo y entendimiento mutuo.

La misma fue aceptada buscando priorizar la seguridad, bienestar y comodidad de quienes se acerquen a ambos estadios, además de garantizar “que los socios y socias de ambas instituciones tengan un mayor acceso a las localidades disponibles”.

El texto también proclama que “ambos clubes están comprometidos en promover un espectáculo deportivo a la altura de la competencia” y fue culminado con un mensaje positivo, al afirmar que el compromiso de los clubes “con el juego limpio, la convivencia en el deporte y el fortalecimiento de los lazos entre clubes del fútbol argentino”.

Así, aunque la Copa Argentina cuenta con público de ambas parcialidades y el torneo local se encuentra en un paulatino proceso de recuperar a las hinchadas visitantes, Racing y Vélez decidieron poner a la seguridad de sus socios primero, y evitar posibles conflictos.