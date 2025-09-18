La polémica bandera de Alianza Lima antes de los cuartos de final
Mostraron una expresión artística futbolera que referenció los incidentes en la cancha de Independiente, el momento que la barra desvistió a los chilenos.
18/09/2025 | 18:48Redacción Cadena 3
FOTO: La polémica bandera de Alianza Lima antes de los cuartos
A tan solo horas del arranque del partido por la ida de los cuartos de final, los hinchas de Alianza Lima de Perú mostraron una polémica bandera sobre los incidentes en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.
En la bandera los fanáticos del “Equipo del Pueblo" dibujaron a un hincha de Universidad de Chile corriendo, con la zona inferior de su cuerpo al descubierto, tapando sus nalgas con el escudo invertido del club. Además, la camiseta del hincha corredor tenía el escudo de su equipo en versión triste.
“20/8/2025, Sudamérica te vio correr”, manifestaron los fanáticos de Alianza Lima en el escrito de la polémica bandera.
La expresión artística hizo referencia a los sucesos violentos ocurridos en la cancha de Independiente de Avellaneda, cuando la barra del “Rey de Copas” desvistió y golpeó de manera salvaje a los fanáticos chilenos que viajaron a Argentina. Alianza aprovechó el partido de ida para desplegar la chicana futbolística.
Sin embargo, teniendo en cuenta los videos y las imágenes virilizadas sobre los hechos que derivaron en la suspensión del duelo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, la chicana debería de mostrar una mayor moderación para no avalar aquel incidente ocasionado por ambas partes.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con la bandera de Alianza Lima? Los hinchas mostraron una bandera polémica en referencia a incidentes violentos en un partido anterior.
¿Quiénes fueron los afectados por los incidentes? Los fanáticos de Universidad de Chile fueron despojados de su ropa por la barra del Independiente.
¿Cuándo sucedieron los incidentes? Los hechos se produjeron el 20 de agosto de 2025.
¿Dónde se llevó a cabo el partido? El partido se disputó en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.
¿Por qué los hinchas de Alianza mostraron la bandera? Para hacer una chicana futbolística ante el partido de cuartos de final.
[Fuente: Noticias Argentinas]