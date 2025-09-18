La polémica bandera de Alianza Lima antes de los cuartos de final

FOTO: La polémica bandera de Alianza Lima antes de los cuartos

A tan solo horas del arranque del partido por la ida de los cuartos de final, los hinchas de Alianza Lima de Perú mostraron una polémica bandera sobre los incidentes en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

En la bandera los fanáticos del “Equipo del Pueblo" dibujaron a un hincha de Universidad de Chile corriendo, con la zona inferior de su cuerpo al descubierto, tapando sus nalgas con el escudo invertido del club. Además, la camiseta del hincha corredor tenía el escudo de su equipo en versión triste.

“20/8/2025, Sudamérica te vio correr”, manifestaron los fanáticos de Alianza Lima en el escrito de la polémica bandera.

La expresión artística hizo referencia a los sucesos violentos ocurridos en la cancha de Independiente de Avellaneda, cuando la barra del “Rey de Copas” desvistió y golpeó de manera salvaje a los fanáticos chilenos que viajaron a Argentina. Alianza aprovechó el partido de ida para desplegar la chicana futbolística.

Sin embargo, teniendo en cuenta los videos y las imágenes virilizadas sobre los hechos que derivaron en la suspensión del duelo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, la chicana debería de mostrar una mayor moderación para no avalar aquel incidente ocasionado por ambas partes.