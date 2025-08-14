En vivo

La patotera advertencia de Cascini tras ser despedido del Boca de Riquelme: “Ahora nos vamos a ver las caras”

Raúl Cascini habló tras ser despedido de Boca y apuntó contra sus críticos. “Ahora nos vamos a ver las caras. Eso va a estar lindo”, advirtió.

14/08/2025 | 18:58Redacción Cadena 3

FOTO: Raúl Cascini y su tensa despedida de Boca

Tras la reciente disolución del Consejo de Fútbol de Boca, Raúl Cascini se despidió de la dirigencia de Boca Juniors con un mensaje controvertido, en donde apuntó contra sus críticos.

El ex integrante del Consejo de Fútbol de Boca dijo: "no vengo a aclarar nada, ya todos ya saben cómo son las cosas, me fui del club".

Por otra parte, el ex dirigente del “Xeneize” arrojó una picante frase que amenazó a sus críticos: "Hay que tener cuidado a la hora de hablar. Porque uno tiene familia, amigos, mis padres, y hay cosas que duelen, que me molestan. Entonces ahora, como yo no trabajo más en el club, a partir de ahora nos vamos a ver las caras. Eso va a estar bueno, va a estar lindo".

En el final de su declaración ante la prensa, Raúl Cascini cerró con unas palabras de agradecimiento a la institución deportiva: “me causa mucha gracia cosas que están diciendo, por ejemplo, que le estoy haciendo juicio. Soy un agradecido a Boca, a su presidente (Juan Román Riquelme), que es mi amigo".

Raúl Cascini cerró su ciclo en la dirigencia de Boca con un mensaje defensivo que no hizo más que profundizar las críticas sobre su gestión. En lugar de reflexionar sobre los errores cometidos y asumir responsabilidades, se dedicó a atacar a quienes lo cuestionaron, revelando su falta de autocrítica.

Su salida no aclaró las dudas sobre su gestión ni mostró autocrítica, dejando en evidencia su falta de responsabilidad. Además, la decisión de disolver el Consejo de Fútbol fue tomada por "su amigo" Juan Román Riquelme, lo que subraya la frialdad detrás de la relación personal. Riquelme, por encima de la amistad, priorizó la necesidad de cambios en el club.

Como dirigente, Cascini nunca estuvo a la altura de las expectativas que Boca necesitaba en un período tan crucial. Su paso por el Consejo de Fútbol estuvo marcado por decisiones erráticas y falta de resultados concretos, como refuerzos que no rindieron y renovaciones de contratos que no convencieron a nadie.

En lugar de construir un proyecto serio y sostenido, su gestión se caracterizó por la improvisación, dejando claro que el interés real del club estuvo lejos de ser la prioridad.

Lectura rápida

¿Qué declaró Raúl Cascini tras su despido? Cascini dijo que no tiene nada que aclarar y amenazó a sus críticos con que "ahora nos vamos a ver las caras".

¿Qué mensaje dejó Cascini sobre su relación con Riquelme? Cascini expresó su gratitud hacia Riquelme, a quien considera su amigo, a pesar de la disolución del Consejo de Fútbol.

¿Cómo describe su gestión en Boca? Su gestión fue marcada por decisiones erráticas y la falta de resultados concretos, sin mostrar autocrítica.

¿Cuál fue la reacción de Cascini ante las críticas? Cascini se mostró defensivo y atacó a quienes lo criticaron, revelando su falta de autocrítica.

¿Qué decisión tomó Riquelme respecto al Consejo de Fútbol? La disolución del Consejo de Fútbol, que incluía a Cascini, fue decisión de Riquelme, que priorizó los cambios necesarios en Boca.

[Fuente: Noticias Argentinas]

