Kirsty Coventry se convierte en la primera mujer en presidir el COI

Kirsty Coventry fue elegida este jueves como la décima presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), haciendo historia como la primera mujer y la primera africana en liderar el movimiento olímpico mundial.

La elección se llevó a cabo mediante voto secreto entre más de 100 miembros del COI durante la 144ª Sesión del COI en Grecia. Coventry, de 41 años de edad, que ganó la votación en la primera vuelta, asumirá oficialmente el cargo después del 23 de junio, para sustituir a Thomas Bach, quien ha presidido el COI desde 2013.

/Inicio Código Embebido/

Mrs Kirsty Coventry has been elected as the 10th President of the International Olympic Committee at the 144th IOC Session in Costa Navarino. pic.twitter.com/Dv8Tfbecf6