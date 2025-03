Kily González enfrentó críticas tras la derrota de Unión ante Aldosivi en Mar del Plata

Unión sufrió una dura derrota en su visita a Mar del Plata: perdió 2-1 ante Aldosivi, que logró su segunda victoria consecutiva tras un largo periodo de nueve fechas sin ganar, en el marco de la undécima jornada del Torneo Apertura 2025.

Al finalizar el encuentro, Cristian "Kily" González se presentó en la rueda de prensa y admitió el mal rendimiento del equipo: "No puedo creer la actuación que tuvimos, no encuentro justificación para ello. En el fútbol se impone la humildad. Esto es un llamado de atención. No logramos cumplir con lo esperado".

"Vengo sufriendo las críticas desde hace dos años", expresó el entrenador. Además, enfatizó que "en el fútbol no se puede jugar así, cometiendo errores graves. No hay lugar para relajaciones, ya que te castigan. Hoy nos dieron una lección".

El estratega se mostró visiblemente afectado: "Estoy triste, necesitamos urgentemente sumar puntos. No debemos perder el enfoque porque nos estamos preparando para la Copa Sudamericana. ¿Qué copa? Necesitamos sumar para asegurar nuestro promedio".

"Es momento de bajar la cabeza y disculparme con los hinchas de Unión, aunque en este momento no estén interesados en mis palabras. Deben estar muy decepcionados con nosotros. El equipo está desolado y yo estoy muy enojado. Estoy sintiendo esta vergüenza deportiva más que nunca", confesó.

A pesar de los rumores sobre su posible salida del club, el Kily aseguró que permanecerá: "Tengo la fuerza necesaria y lucharemos hasta el final".

Además, Conmebol anunció cambios en los horarios de los partidos, afectando a Unión en la fase de grupos de la Sudamericana.