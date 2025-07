Juanfer Quintero regresó a River y se mostró feliz por su vuelta al Monumental

Después de sumar sus primeros minutos en su regreso a River tras tres años, y dándole inicio a su tercer ciclo en el “Millonario”, el mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero aseguró que volvió a su “casa”.

Además, el volante se mostró agradecido por el cariño que recibió de parte de la gente y confió en que River va a “estar bien”, de cara al resto del campeonato.

Con un empate sin goles ante San Lorenzo y a sus 32 años, “Juanfer” puso primera en su vuelta al equipo de Marcelo Gallardo, con quien vivió algunos de los años más exitosos de su carrera.

Contento por haber regresado, lo primero que declaró el “10” de River fue estar “muy contento de volver a jugar en el Monumental”, pero rápidamente se metió en el aspecto táctico y habló de su propia situación física.

El nacido en Medellín admitió que fue un partido “bastante difícil”, y que le “falta ritmo” de competencia, siendo el primer partido que juega con sus nuevos compañeros, aunque cree que con “la preparación y el trabajo” que viene haciendo va a estar bien, tanto él como su equipo.

En la cuestión táctica, Quintero aseveró que “no es fácil” jugar contra equipos que “están un poco atrás”, haciendo referencia a la postura defensiva que adoptó San Lorenzo durante gran parte del partido, aunque también afirmó que “lo importante es que se intentó”, dejando claro que River debe “seguir por esta senda”.

En cuanto a su vuelta, el colombiano bromeó al decir que no tuvo decisión, sino que Marcelo Gallardo lo llamó y él no tuvo forma de decirle que no a volver a su “casa”. Además, el jugador con pasado en la Selección colombiana agradeció el cariño de la gente, enfatizando que quiere que “pase todos los días”, y cerró el reportaje confirmando que es “muy feliz” desde que regresó a River.

Siendo pieza fundamental y autor de un gol en la recordada final de la Copa Libertadores de 2018, en la que River derrotó a Boca, “Juanfer” puso primera en su tercer ciclo en el club de la banda roja, con el que también fue campeón de la Supercopa Argentina 2017, la Copa Argentina 2019 y la Recopa Sudamericana 2019.