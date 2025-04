FOTO: Juanfer Quintero explicó por qué no regresó a River en el último mercado de pases

Juanfer Quintero volvió a Argentina para enfrentar este miércoles a Huracán por Copa Sudamericana y explicó las razones por las que no se encuentra jugando en River.

El colombiano participó de una entrevista en F12 por ESPN y comentó: "Hubo acercamientos con River en diciembre, pero acordé con Diego (Milito), Sebastián (Saja) y la gente de Racing no volver en el corto plazo".

En el mismo contexto, agregó: "Veremos qué sucede en el futuro; uno sabe que cuando se abre el mercado mi nombre puede aparecer. Ahora no es necesario que vuelva a River, tienen un gran equipo y excelentes jugadores".

Al ser preguntado sobre la actualidad del Millo, Quintero prefirió no opinar: "Sería una falta de respeto hablar por los jugadores y su situación actual". Sin embargo, reconoció que planea ver el clásico ya que le trae buenos recuerdos.

Asimismo, confirmó que regresará al fútbol argentino: "Tengo hasta tierras acá. Argentina es un país que me brindó mucho, me hace feliz y es innegable que extraño a mis amigos. Creo que, pase lo que pase, volveré porque es un país que me abrió las puertas".

En cuanto a su presente en el América de Cali, Quintero mencionó que tiene un vínculo de tres años con el club que adquirió su pase: "Estoy feliz en América, es un club grande. Me considero un jugador con buena actualidad".

Desde su regreso al fútbol colombiano, Quintero ha disputado 11 partidos en Liga y Copa Sudamericana, anotando 2 goles y registrando 1 expulsión.