Juanfer Quintero confiesa su sueño: ser director deportivo de River Plate

Después de confirmar su salida de América de Cali debido a problemas financieros del club, el mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero sorprendió al expresar sus intenciones sobre su futuro: desea volver a River Plate, no como futbolista, sino en un cargo directivo.

“Mi futuro seguramente va a ser director deportivo en River, y lo digo así porque así lo siento y así va a pasar”, comentó el colombiano, generando expectativa entre los hinchas millonarios que rememoran sus goles y su histórica actuación en la final de Madrid contra Boca en 2018.

En medio de una crisis institucional y deportiva en América de Cali, Juanfer fue notificado de su salida por los problemas económicos que enfrenta la institución. “Recibí un llamado del club comunicándome que no podían contar más conmigo por la situación, y está perfecto. Pero me sorprendió que la presidenta mencionara que había una conversación pendiente cuando ya me lo habían comunicado”, relató Juan Fernando Quintero.

El jugador de la Selección Colombiana también expresó que invirtió dinero de su propio bolsillo para poder unirse a América: “renuncié a dinero y pagué el 40% de mi ficha para salir y jugar allí”.

Aunque mantiene una buena relación con Junior de Barranquilla, Juanfer fue contundente al mencionar que todavía tiene contrato con América: “Hasta que no se solucione eso, no voy a escuchar a ningún otro club”.

No obstante, lo que sí tiene claro Juanfer es su firme deseo de regresar al “Millonario”. Su objetivo es claro y establecido: desea regresar al club que marcó su carrera, pero esta vez para desempeñarse en un rol clave dentro del armado del plantel.