Jannik Sinner sumó un nuevo triunfo aplastante y está en tercera ronda del US Open

FOTO: Jannik Sinner durante su triunfo ante Alexei Popyrin, por la segunda ronda del US Open.

El tenista italiano Jannik Sinner (1°) derrotó al australiano Alexei Popyrin (36°) por 6-3, 6-2 y 6-2, para clasificar a la tercera ronda del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada.

Con una nueva victoria por amplio margen, el italiano continua sin perder sets en lo que va del torneo, demostrando que está en su mejor nivel tras el Masters 1000 de Cincinnati, en cuya final tuvo que retirarse por un cuadro febril.

Además, también clasificaron a la tercera instancia el alemán Alexander Zverev (3°) y el italiano Lorenzo Musetti (10°).

Manteniendo su gran nivel y dominancia sobre la mayoría del circuito, Sinner derrotó a Popyrin en sets corridos, sin otorgar quiebres, para superar la segunda ronda.

Marcando la diferencia desde el principio, Sinner quebró en su primer juego a la devolución en el primer set, que se llevó por 6-3, y consiguió dos quiebres, en el tercer y séptimo game del set siguiente, para quedar a un set de concretar el triunfo.

En el tercer parcial, Sinner tuvo que sobreponerse a dos break points en su contra, pero logró quebrar, nuevamente, en el tercer y séptimo juego. Sacando para partido, el mejor jugador del mundo cerró el triunfo con dos aces consecutivos, ambos a la T. En la tercera ronda, se medirá con el canadiense Dennis Shapovalov (29°).

En la noche del estadio Louis Armstrong, el segundo en importancia, el alemán Alexander Zverev se impuso sin mayores problemas al británico Jacob Fearnley (60°), por 6-4, 6-4 y 6-4.

En los dos primeros parciales, Zverev pudo quebrar en el primer juego al servicio de su rival, pero Fearnley pudo recuperar el quiebre en el cuarto juego del segundo set. De todas formas, un nuevo quiebre en el séptimo juego volvió a inclinar el resultado en favor del alemán.

De cara al tercer set, el alemán de 28 años quebró de manera consecutiva, en el tercer y quinto juego, aunque tuvo problemas para cerrar el triunfo. Con cinco match points desaprovechados, y un quiebre en su contra, Zverev pudo quedarse con el triunfo en su sexta oportunidad, después de una derecha a la carrera cargada de efecto, que su rival no pudo devolver más allá de la red.

Ante un rival de mucha experiencia, el italiano Lorenzo Musetti le ganó al belga David Goffin (80°) por 6-4, 6-0 y 6-2.

Resolviendo el partido en apenas dos horas de juego, Musetti se quedó con el servicio de Goffin, que está teniendo una temporada para el olvido, en ocho oportunidades, consiguiendo un triunfo que lo hará medirse con su compatriota Flavio Cobolli (26°), por un lugar en los octavos de final.

Resultados del día:

Zizou Bergs a Jack Draper : Walkover.

a : Walkover. Andrey Rublev a Tristan Boyer : 6-3, 6-3, 5-7, 7-6 (7/4).

a : 6-3, 6-3, 5-7, 7-6 (7/4). Lorenzo Musetti a David Goffin : 6-4, 6-0, 6-2.

a : 6-4, 6-0, 6-2. Chak Wong a Adam Walton : 7-6 (7/5), 6-2, 4-6, 6-4.

a : 7-6 (7/5), 6-2, 4-6, 6-4. Kamil Majchrzak a Karen Khachanov : 2-6, 6-7 (4/7), 6-4, 7-5, 7-6 (10/5).

a : 2-6, 6-7 (4/7), 6-4, 7-5, 7-6 (10/5). Dennis Shapovalov a Valentin Royer : 7-6 (8/6), 3-6, 7-6 (7/4), 6-3.

a : 7-6 (8/6), 3-6, 7-6 (7/4), 6-3. Leandro Riedi a Francisco Cerúndolo : 3-6, 4-6, 6-4, 6-4, 6-2.

a : 3-6, 4-6, 6-4, 6-4, 6-2. Flavio Cobolli a Jenson Brooksby : 5-7, 6-3, 6-4, 2-6, 7-6 (10/3).

a : 5-7, 6-3, 6-4, 2-6, 7-6 (10/3). Jannik Sinner a Alexei Popyrin : 6-3, 6-2, 6-2.

a : 6-3, 6-2, 6-2. Jaume Munar a Gabriel Diallo : 7-5, 6-3, 7-5.

a : 7-5, 6-3, 7-5. Alexander Bublik a Tristan Schoolkate : 6-3, 6-3, 6-3.

a : 6-3, 6-3, 6-3. Felix Auger-Aliassime a Roman Safiullin: 6-1, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5).