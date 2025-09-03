Iván Tapia reveló su relación con Messi y confesó la espina de no haber conocido a Maradona

El mediocampista ofensivo de Barracas Central, Iván Tapia, hijo del presidente de la AFA, brindó una entrevista en la que repasó su carrera y compartió detalles inéditos sobre su vínculo con Lionel Messi, así como sus referentes futbolísticos.

“Antes del tiempo que estuve en Miami, que estuve tomando unos mates con Leo y posó con la camiseta de Barracas, cada vez que iba al Predio tenía la posibilidad de saludarlo y era un ‘hola y chau’, dos o tres palabras y nada más. Un día fui a ver al kinesiólogo Walter Insaurralde, que me dijo que lo fuera a saludar. Ahí Leo me estaba esperando sentado en un banco y me dijo ‘vení, sentate, vamos a hablar un rato’. Ese momento fue impresionante y habla de lo grande que es”, recordó Tapia sobre su primer encuentro más cercano con el astro argentino.

Durante la charla, el futbolista destacó la atención que Messi pone en el fútbol argentino. “Hablamos de todo. Sabía que él miraba nuestro fútbol y en ese momento me habló de que habían jugado River contra Platense, me habló de ese partido en el que Platense elimina a River. Me dijo ‘mirá Platense, ustedes tienen que meterle porque cualquiera puede llegar; mirá Riestra cómo complica los partidos’”. Iván agregó: “Me llamó mucho la atención porque el tipo podría haber estado haciendo otra cosa, pero mira nuestro fútbol. Ahí habla de lo enorme que es”.

Tapia también se refirió a sus grandes referentes futbolísticos: “Hoy en la actualidad, Leo es lo más grande. Si vamos a la posición, Román Riquelme fue lo mejor que vi. Yo soy enganche, es la posición que más me gusta. En mi puesto, el mejor que vi es Román. Hacía cosas y sabía lo que iba a pasar antes. Es lo que siempre Leo tiene en la mente, siempre anticipa la jugada”.

Si bien conoció en persona a Messi y Riquelme, Iván confesó que nunca pudo encontrarse con Diego Maradona: “Con el Diego, cuando estaba entre nosotros, le tenía una admiración, pero normal. No era la que tengo con Leo, que es mucha más profunda. Cuando tocó que Diego partió, me agarró una cosa de decir por qué no lo conocí. Viendo los videos me pasa que me emociono y antes no me pasaba. Me queda la espina de haberlo podido ver al menos una vez”.

Con estas declaraciones, Iván Tapia dejó en claro no solo su admiración por los grandes ídolos del fútbol argentino, sino también el respeto que genera Messi por su cercanía, humildad y seguimiento del fútbol local.