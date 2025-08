Insólita anécdota de Icardi en el Barsa: cazó una paloma, la cocinó y la comió

El defensor español Sergi Gómez reveló una insólita anécdota del día en que Mauro Icardi, delantero argentino, cazó una paloma, la cocinó y se la comió enfrente de él cuando ambos compartían equipo en las divisiones juveniles del Barcelona.

El ex atacante del Inter de Italia llegó a “La Masia” en 2008, donde permaneció durante cuatro temporadas y vivió junto a Gómez, Marc Muniesa y Sergi Roberto.

Según el relato en Post United, un día Icardi lo invita a “al parque”, ubicado cerca de la residencia del club catalán, el cual contaba con “árboles muy altos”. Allí, el rosarino llevó consigo una “madera que estuvo cortando el día anterior en forma de Y, le puso una goma bien dura enganchada y se hizo una gomera mano”.

En ese momento, comienza la inédita historia en la que el delantero de 33 años sorprendió a su compañero de equipo. Gómez explicó el diálogo que mantuvo con el delantero albiceleste.

"¿Ves ahí arriba del todo?", dijo Icardi. "Un árbol, no sé, de 20 m o 25 m. Digo, 'Sí, veo que es un pino y que tiene pues sus piñas, ¿no?' Dice, 'No, no, más arriba.' Y había un palomo, pero que te lo juro que no se veía el palomo. Coge una piedra, estira, hace 'plas' y ves que cae un palomo de 20 o 30 m arriba. 'Pero ¿qué haces, Mauro?' Dice, 'Vámonos'.

Como si fuera poco, el defensor español reconoció que la historia no quedó ahí, sino que luego de impactar al ave “le sacó todas las plumas, le sacó las piedras que tenía en el cuello, después abrió una percha de alambre, la pasó por dentro, encendió una hoguera, la cocinó y se la comió delante mío”.

Tras el suceso, Gómez contó lo que sintió en aquel momento. “La que me espera de aquí en adelante si ya nada más empieza me encuentro con esa historia”, reflexionó.

En el año 2011, Icardi dejó las inferiores del Barcelona para unirse a la Sampdoria de Italia, club en el que debutó profesionalmente, por 300 mil dólares. Más adelante, tuvo paso por el Inter, Paris Saint-Germain y Galatasaray. Además, logró vestir la camiseta de la Selección argentina.