Independiente vuelve al Libertadores de América pero con sanciones de Aprevide

El “Rojo” recibirá a Banfield con aforo reducido y sin tribunas Pavoni por decisión de la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte.

11/09/2025 | 12:19Redacción Cadena 3

FOTO: Independiente vuelve a jugar con público en Avellaneda.

Después de más de 20 días de la clausura que pesaba sobre el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, Independiente volverá a jugar en su casa el próximo sábado ante Banfield.

La decisión fue tomada por el Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda, a cargo de José Luis Arabito, luego del pedido del fiscal Mariano Zitto, quien dio por cumplidas las exigencias para levantar la medida cautelar impuesta tras los graves incidentes ocurridos en la revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile.

La clausura había sido dispuesta con el objetivo de investigar las fallas en el operativo de seguridad y prevenir nuevos episodios de violencia, que aquella noche dejaron más de 19 heridos.

En este tiempo, el club trabajó en conjunto con la Aprevide, la Policía y la AFA para elaborar un nuevo protocolo de seguridad. Con la aprobación final de ese plan, el juez consideró que estaban dadas las condiciones para permitir el regreso del público al estadio, aunque de forma progresiva.

Sin embargo, la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide) resolvió imponer una sanción complementaria: para los partidos frente a Banfield y San Lorenzo quedarán inhabilitadas la Tribuna Pavoni Alta y Baja, por lo que Independiente jugará con un aforo reducido.

La medida busca evaluar en el corto plazo el cumplimiento del nuevo plan operativo en un contexto controlado antes de habilitar la totalidad del estadio.

Además, Aprevide determinó la prohibición indefinida del ingreso de instrumentos musicales, tirantes, telones y banderas, al tiempo que confirmó que 42 personas identificadas como partícipes de los incidentes tendrán vedado el acceso a cualquier espectáculo deportivo hasta que se expida la Justicia.

Estas resoluciones fueron comunicadas oficialmente al club, que presentó un recurso de reconsideración pero no logró revertir la sanción.

De esta manera, el “Rojo” volverá a recibir a su gente en Avellaneda después de semanas de incertidumbre, aunque con restricciones. El partido ante Banfield será el primero bajo el nuevo esquema de seguridad, en el que se buscará garantizar un desarrollo sin incidentes y así avanzar hacia una reapertura total del estadio en las próximas fechas.

Lectura rápida

¿Quién vuelve a jugar en su estadio?
Independiente regresa a su Estadio Libertadores de América.

¿Contra quién jugará?
El “Rojo” se enfrentará a Banfield el próximo sábado.

¿Qué sanciones se impusieron?
Se inhabilitaron las tribunas Pavoni y se prohibieron instrumentos musicales y banderas.

¿Por qué se decidió la clausura?
Por incidentes violentos en el partido contra Universidad de Chile.

¿Qué busca la Aprevide con estas medidas?
Evaluar el cumplimiento de un nuevo protocolo de seguridad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

