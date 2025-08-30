FOTO: Independiente Rivadavia se llevó un triunfazo ante Argentinos Juniors en Mendoza por el Torneo Clausura.

Independiente Rivadavia superó por 2 a 1 a Argentinos Juniors en Mendoza, en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El partido comenzó con mucha intensidad y rápidamente llegaron las emociones, ya que a los 5 minutos, el delantero Fabrizio Sartori abrió el marcador para la “Lepra” tras aprovechar un rebote en el área chica.

Ante esto, Argentinos Juniors respondió de inmediato y a los 10 minutos el mediocampista Hernán López puso el empate con una definición precisa luego de un centro del mediocampista Matías Giménez.

Sin embargo, la ventaja para el local volvió a aparecer rápidamente, ya que el delantero Matías Fernández, en una contra, y tras asistencia del defensor Sheyko Studer, remató con firmeza para establecer el 2 a 1 definitivo a los 17 minutos.

En el complemento, la “Lepra” se quedó con diez jugadores luego de la expulsión del defensor Leonard Costa después de sumar su segunda tarjeta amarilla en el encuentro. Aún así, el “Bicho” no logró aprovechar la ventaja para igualar o dar vuelta el resultado.

Con esta victoria, Independiente Rivadavia suma ocho puntos y escaló al undécimo lugar, mientras que Argentinos Juniors no pudo encontrar la victoria que le permita escalar en el Grupo A, donde se encuentra en noveno puesto con ocho unidades.

Síntesis de Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors por la séptima fecha del Torneo Clausura

Torneo Clausura 2025.

Fecha 7 - Zona A

Independiente Rivadavia 2 - 1 Argentinos Juniors

Estadio: Juan Bautista Gargantini.

Árbitro: Facundo Tello.

Independiente Rivadavia (2): Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Nicolás Retamar, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors (1): Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Érik Godoy, Francisco Álvarez, Matías Giménez; Alan Lescano, Nicolás Oroz, Sebastián Prieto; Hernán López, Juan José Cardozo y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Goles en el primer tiempo: 5m Fabrizio Sartori (IR), 10m Hernán López (AJ) y 17m Matías Fernández (IR).

Incidencias en el segundo tiempo: 18m Leonard Costa (IR).

Cambios en el segundo tiempo: 0m Mauricio Cardillo por Nicolás Retamar (IR); 22m Lautaro Giaccone por Nicolás Oroz (AJ); 23m Pedro Souto por Luciano Gómez (IR) y Alejo Osella por Fabrizio Sartori (IR); 29m Ezequiel Bonifacio por Matías Fernández (IR); 32m Joquin Gho por Leandro Lozano (AJ) e Ismael Sosa por Juan Cardozo (AJ); 41m Diego Porcel por Alan Lescano (AJ) y Emiliano Viveros por Sebastián Pietro (AJ); 43m Leonel Bucca por Maximiliano Amarfil (IR).