Independiente enfrenta a Universidad de Chile en octavos de final de Copa Sudamericana

Independiente se enfrentará este miércoles con la Universidad de Chile, en condición de visitante, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo de Avellaneda tuvo un muy buen primer semestre, en el que llegó a las semifinales del Torneo Apertura y además terminó primero en su grupo de Copa Sudamericana, incluso goleando 7-0 en su última presentación a Nacional Potosí de Bolivia.

Sin embargo, los dirigidos por Julio Vaccari tuvieron un muy flojo inicio de semestre, redondeando un flojísimo arranque en el Torneo Clausura y quedando eliminados en los octavos de final de la Copa Argentina.

Es por esto que la “U” se presenta como una verdadera amenaza y cualquier desatención podría ser catastrófica para el “Rojo”, que este año ya no tiene margen de error.

Independiente es uno de los pocos equipos que pudo ganar en dos ocasiones esta competición. Los otros fueron Boca (2004 y 2005), Liga de Quito (2009 y 2023) e Independiente del Valle de Ecuador (2019 y 2022) y Athletico Paranaense de Brasil (2018 y 2021).

El “Rojo” además es uno de los equipos con más participaciones en este torneo, en el que pudo consagrarse campeón en 2010 y 2017.

El historial de Independiente en los octavos de final de la Copa Sudamericana

2003:

Independiente 1 – 4 River

River 4 – 0 Independiente

2010:

Defensor Sporting 1 – 0 Independiente

Independiente 4 – 2 Defensor Sporting

2011:

Liga de Quito 2 – 0 Independiente

Independiente 1 – 0 Liga de Quito

2012:

Independiente 2 – 1 Liverpool

Liverpool 1 – 2 Independiente

2015:

Independiente 1 – 0 Olimpia

Olimpia 0 – 0 Independiente

2016:

Independiente 0 – 0 Chapecoense

Chapecoense 0(5) – (4)0 Independiente

2017:

Atlético Tucumán 1 – 0 Independiente

Independiente 2 – 0 Atlético Tucumán

2019:

Independiente 1 – 0 Universidad Católica de Ecuador

Universidad Católica de Ecuador 3 – 2 Independiente (pasa por goles de visitante)

2020:

Fénix 1 – 4 Independiente

Independiente 1 – 0 Fénix

2021:

Santos 1 – 0 Independiente

Independiente 1 – 1 Santos