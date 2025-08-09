En vivo

Independiente enfrenta a Universidad de Chile en octavos de final de Copa Sudamericana

El “Rojo” tendrá un peligroso cruce ante Universidad de Chile.

09/08/2025 | 10:27Redacción Cadena 3

FOTO: Independiente quiere seguir avanzando en la Copa Sudamericana.

Independiente se enfrentará este miércoles con la Universidad de Chile, en condición de visitante, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo de Avellaneda tuvo un muy buen primer semestre, en el que llegó a las semifinales del Torneo Apertura y además terminó primero en su grupo de Copa Sudamericana, incluso goleando 7-0 en su última presentación a Nacional Potosí de Bolivia.

Sin embargo, los dirigidos por Julio Vaccari tuvieron un muy flojo inicio de semestre, redondeando un flojísimo arranque en el Torneo Clausura y quedando eliminados en los octavos de final de la Copa Argentina.

Es por esto que la “U” se presenta como una verdadera amenaza y cualquier desatención podría ser catastrófica para el “Rojo”, que este año ya no tiene margen de error.

Independiente es uno de los pocos equipos que pudo ganar en dos ocasiones esta competición. Los otros fueron Boca (2004 y 2005), Liga de Quito (2009 y 2023) e Independiente del Valle de Ecuador (2019 y 2022) y Athletico Paranaense de Brasil (2018 y 2021).

El “Rojo” además es uno de los equipos con más participaciones en este torneo, en el que pudo consagrarse campeón en 2010 y 2017.

El historial de Independiente en los octavos de final de la Copa Sudamericana

2003:

  • Independiente 1 – 4 River
  • River 4 – 0 Independiente

2010:

  • Defensor Sporting 1 – 0 Independiente
  • Independiente 4 – 2 Defensor Sporting

2011:

  • Liga de Quito 2 – 0 Independiente
  • Independiente 1 – 0 Liga de Quito

2012:

  • Independiente 2 – 1 Liverpool
  • Liverpool 1 – 2 Independiente

2015:

  • Independiente 1 – 0 Olimpia
  • Olimpia 0 – 0 Independiente

2016:

  • Independiente 0 – 0 Chapecoense
  • Chapecoense 0(5) – (4)0 Independiente

2017:

  • Atlético Tucumán 1 – 0 Independiente
  • Independiente 2 – 0 Atlético Tucumán

2019:

  • Independiente 1 – 0 Universidad Católica de Ecuador
  • Universidad Católica de Ecuador 3 – 2 Independiente (pasa por goles de visitante)

2020:

  • Fénix 1 – 4 Independiente
  • Independiente 1 – 0 Fénix

2021:

  • Santos 1 – 0 Independiente
  • Independiente 1 – 1 Santos

Lectura rápida

¿Quién se enfrenta a Independiente en octavos de final? La Universidad de Chile.

¿Cuándo se realiza el partido? Este miércoles, en la ida.(fecha exacta no disponible).

¿Cómo le fue a Independiente en el primer semestre? Alcanzó las semifinales del Torneo Apertura y fue primero de su grupo en la Copa Sudamericana.

¿Cuántas veces ha ganado Independiente la Copa Sudamericana? En dos ocasiones, en 2010 y 2017.

¿Cuál es el historial de Independiente en octavos de final? Ha tenido varios enfrentamientos, con eliminaciones y triunfos a lo largo de los años.

[Fuente: Noticias Argentinas]

