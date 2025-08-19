En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Independiente busca dar vuelta la serie ante Universidad de Chile en la Copa Sudamericana

El “Rojo”, que cayó 1-0 en la ida, quiere meterse en los cuartos de final del torneo.

19/08/2025 | 09:58Redacción Cadena 3

FOTO: Independiente va por la clasificación a los cuartos de final.

Independiente recibirá este miércoles a Universidad de Chile, con el objetivo de dar vuelta el 1-0 que sufrió en la ida y meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El partido, que comenzará a las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de DSports. El árbitro designado fue el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR estará su compatriota Antonio García.

Independiente llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que tuvo un complicado arranque de semestre y acumula siete partidos sin conocer la victoria.

En el Torneo Clausura marchan últimos en la Zona B con solo dos puntos y ya sufrieron una dura eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina, por lo que un nuevo golpe en la Sudamericana arruinaría gran parte del año para los dirigidos por Julio Vaccari.

Pese a todo esto, la desventaja no es tan grande y el "Rojo" ya demostró de lo que es capaz cada vez que juega frente a su gente.

Universidad de Chile, por su parte, había quedado tercero en la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que tuvo que disputar los playoffs en la Copa Sudamericana, instancia en la que pasó por arriba a Guaraní de Paraguay con un global de 6-2.

Ambos equipos ya saben lo que es gritar campeón en este torneo, ya que Independiente lo consiguió en 2010 y 2017, mientras que la “U” de Chile lo hizo en 2011.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

  • Copa Sudamericana
  • Octavos de final – vuelta
  • Independiente – Universidad de Chile
  • Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini
  • Árbitro: Gustavo Tejera
  • VAR: Antonio García
  • Hora: 21:30. TV: DSports

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Felipe Salomoni, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Nicolás Ramírez; Charles Aránguiz, Israel Poblete; Lucas Assadi, Javier Altamirano, Fabián Hormazábal; Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará? Independiente vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo? Se jugará este miércoles en el Estadio Libertadores de América a las 21:30.

¿Cuál es el objetivo de Independiente? Dar vuelta el 1-0 que sufrió en la ida y avanzar a cuartos de final.

¿Qué rendimiento tiene Independiente recientemente? Acumula siete partidos sin conocer la victoria.

¿Cómo le fue a Universidad de Chile en la fase previa? Pasó a la Copa Sudamericana tras ser tercero en su grupo de la Copa Libertadores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho