Independiente busca dar vuelta la serie ante Universidad de Chile en la Copa Sudamericana

FOTO: Independiente va por la clasificación a los cuartos de final.

Independiente recibirá este miércoles a Universidad de Chile, con el objetivo de dar vuelta el 1-0 que sufrió en la ida y meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El partido, que comenzará a las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de DSports. El árbitro designado fue el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR estará su compatriota Antonio García.

Independiente llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que tuvo un complicado arranque de semestre y acumula siete partidos sin conocer la victoria.

En el Torneo Clausura marchan últimos en la Zona B con solo dos puntos y ya sufrieron una dura eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina, por lo que un nuevo golpe en la Sudamericana arruinaría gran parte del año para los dirigidos por Julio Vaccari.

Pese a todo esto, la desventaja no es tan grande y el "Rojo" ya demostró de lo que es capaz cada vez que juega frente a su gente.

Universidad de Chile, por su parte, había quedado tercero en la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que tuvo que disputar los playoffs en la Copa Sudamericana, instancia en la que pasó por arriba a Guaraní de Paraguay con un global de 6-2.

Ambos equipos ya saben lo que es gritar campeón en este torneo, ya que Independiente lo consiguió en 2010 y 2017, mientras que la “U” de Chile lo hizo en 2011.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Copa Sudamericana

Octavos de final – vuelta

Independiente – Universidad de Chile

Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Gustavo Tejera

VAR: Antonio García

Hora: 21:30. TV: DSports

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Felipe Salomoni, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Nicolás Ramírez; Charles Aránguiz, Israel Poblete; Lucas Assadi, Javier Altamirano, Fabián Hormazábal; Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.