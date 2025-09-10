Independiente, a un paso de reabrir su estadio: el fiscal pidió levantar la cautelar

Independiente podría volver a jugar en el estadio Libertadores de América – Ricardo E. Bochini más pronto que tarde. El Ministerio Público Fiscal presentó un escrito en el que solicitó expresamente el levantamiento de la medida cautelar que pesaba sobre el escenario de Avellaneda desde hace varias semanas.

La clausura se había dispuesto luego de los incidentes ocurridos en la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, partido tras el cual el “Rojo” quedó eliminado de la competencia.

El documento, al que tuvo acceso Noticias Argentinas, señala que se dio por cumplido el requisito que el juez había fijado al ordenar la medida: la aprobación de un nuevo protocolo de seguridad.

Según la resolución, el plan operativo fue elaborado, modificado y aprobado por el Ministerio de Seguridad bonaerense con la participación de todas las partes involucradas: el club, Aprevide, la Policía y la AFA.

En su presentación, el fiscal dejó constancia de que el protocolo regirá inicialmente para partidos sin público visitante, aunque servirá como base para futuros encuentros con ambas parcialidades.

Además, el escrito remarcó que la cautelar original se tomó con el objetivo de prevenir hechos de violencia y mejorar la coordinación de seguridad en el estadio, objetivos que, según el Ministerio Público Fiscal, ya fueron subsanados.

Por eso, en el punto d) de la parte resolutiva, el fiscal pidió al juez que deje sin efecto la medida cautelar. Sin embargo, la cancha aún no está habilitada: hace falta que el magistrado acepte el pedido y firme la resolución correspondiente.

Mientras tanto, Independiente deberá esperar para volver a recibir público en su casa y ver si la habilitación llega a tiempo para el duelo ante Banfield, programado para el próximo sábado a las 16:45 por la octava fecha del Torneo Clausura.