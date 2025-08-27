En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Imparable: doblete de Messi con el Inter Miami ante el Orlando City

Empató el encuentro ante el clásico rival con un tanto de penal por las semifinales de la Leagues Cup y minutos más tarde convirtió el segundo.

27/08/2025 | 23:33Redacción Cadena 3

FOTO: Lionel Messi, delantero argentino del Inter Miami. (Foto NA: @InterMiamiCF)

El astro argentino del Inter Miami, Lionel Messi, convirtió un doblete y remontó el partido ante Orlando City en un encuentro correspondiente por las semifinales de la Leagues Cup, llevado a cabo en el Chase Stadium.

El rosarino fue el encargado de ejecutar el remate desde los doce pasos a favor de Las Garzas a los 32 minutos del complemento, cuando el duelo se encontraba 0-1, luego de que el árbitro Walter Enrique López Ramos decidiera sancionar la pena máxima por una sujeción dentro del área.

A pesar de que el arquero se arrojó a lado izquierdo, mismo sector donde fue dirigido el disparo del ex Barcelona, Pedro Gallese no llegó a desviar el remate y evitar la igualdad del conjunto comandado por Javier Mascherano.

Más adelante, una combinación dentro del área entre dos viejos conocidos, Messi y Jordi Alba, compañeros en el cuadro catalán y ahora en Inter Miami, fue la clave para que el atacante albiceleste campeón del mundo sacara un zurdazo raso y venciera al guardameta peruano.

De esta manera, con poco tiempo para el final, Las Garzas dieron vuelta el cotejo por 2-1. Finalmente, con un tanto de Telasco Segovia a los 46 minutos, el elenco rosa sentenció el triunfo por 3-1 y el pase a la final de la competencia donde deberá enfrentar al ganador del cruce entre Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el partido?
Lionel Messi anotó dos goles que permitieron al Inter Miami remontar y ganar 3-1 a Orlando City.

¿Quiénes jugaron el partido?
El encuentro fue entre Inter Miami y Orlando City.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se disputó en las semifinales de la Leagues Cup.

¿Dónde tuvo lugar el encuentro?
El partido se llevó a cabo en el Chase Stadium.

¿Cómo se desarrolló el encuentro?
Messi convirtió un penal y un gol de jugada, permitiendo la remontada de su equipo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho