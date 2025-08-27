Imparable: doblete de Messi con el Inter Miami ante el Orlando City

El astro argentino del Inter Miami, Lionel Messi, convirtió un doblete y remontó el partido ante Orlando City en un encuentro correspondiente por las semifinales de la Leagues Cup, llevado a cabo en el Chase Stadium.

El rosarino fue el encargado de ejecutar el remate desde los doce pasos a favor de Las Garzas a los 32 minutos del complemento, cuando el duelo se encontraba 0-1, luego de que el árbitro Walter Enrique López Ramos decidiera sancionar la pena máxima por una sujeción dentro del área.

A pesar de que el arquero se arrojó a lado izquierdo, mismo sector donde fue dirigido el disparo del ex Barcelona, Pedro Gallese no llegó a desviar el remate y evitar la igualdad del conjunto comandado por Javier Mascherano.

Más adelante, una combinación dentro del área entre dos viejos conocidos, Messi y Jordi Alba, compañeros en el cuadro catalán y ahora en Inter Miami, fue la clave para que el atacante albiceleste campeón del mundo sacara un zurdazo raso y venciera al guardameta peruano.

De esta manera, con poco tiempo para el final, Las Garzas dieron vuelta el cotejo por 2-1. Finalmente, con un tanto de Telasco Segovia a los 46 minutos, el elenco rosa sentenció el triunfo por 3-1 y el pase a la final de la competencia donde deberá enfrentar al ganador del cruce entre Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders.