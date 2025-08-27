Imparable: doblete de Messi con el Inter Miami ante el Orlando City
Empató el encuentro ante el clásico rival con un tanto de penal por las semifinales de la Leagues Cup y minutos más tarde convirtió el segundo.
27/08/2025 | 23:33Redacción Cadena 3
FOTO: Lionel Messi, delantero argentino del Inter Miami. (Foto NA: @InterMiamiCF)
El astro argentino del Inter Miami, Lionel Messi, convirtió un doblete y remontó el partido ante Orlando City en un encuentro correspondiente por las semifinales de la Leagues Cup, llevado a cabo en el Chase Stadium.
El rosarino fue el encargado de ejecutar el remate desde los doce pasos a favor de Las Garzas a los 32 minutos del complemento, cuando el duelo se encontraba 0-1, luego de que el árbitro Walter Enrique López Ramos decidiera sancionar la pena máxima por una sujeción dentro del área.
A pesar de que el arquero se arrojó a lado izquierdo, mismo sector donde fue dirigido el disparo del ex Barcelona, Pedro Gallese no llegó a desviar el remate y evitar la igualdad del conjunto comandado por Javier Mascherano.
Más adelante, una combinación dentro del área entre dos viejos conocidos, Messi y Jordi Alba, compañeros en el cuadro catalán y ahora en Inter Miami, fue la clave para que el atacante albiceleste campeón del mundo sacara un zurdazo raso y venciera al guardameta peruano.
De esta manera, con poco tiempo para el final, Las Garzas dieron vuelta el cotejo por 2-1. Finalmente, con un tanto de Telasco Segovia a los 46 minutos, el elenco rosa sentenció el triunfo por 3-1 y el pase a la final de la competencia donde deberá enfrentar al ganador del cruce entre Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el partido?
Lionel Messi anotó dos goles que permitieron al Inter Miami remontar y ganar 3-1 a Orlando City.
¿Quiénes jugaron el partido?
El encuentro fue entre Inter Miami y Orlando City.
¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se disputó en las semifinales de la Leagues Cup.
¿Dónde tuvo lugar el encuentro?
El partido se llevó a cabo en el Chase Stadium.
¿Cómo se desarrolló el encuentro?
Messi convirtió un penal y un gol de jugada, permitiendo la remontada de su equipo.
[Fuente: Noticias Argentinas]