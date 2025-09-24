Horarios y detalles para ver en vivo Tottenham vs Doncaster en la Carabao Cup

Tottenham enfrenta este miércoles al Doncaster, en el marco de la Carabao Cup de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 15.45 horas de la Argentina en el Tottenham Hotspur Stadium, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El equipo del defensor campeón del mundo, de buen andar en la Premier League, busca avanzar a la próxima ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Probables formaciones de Tottenham vs Doncaster

Tottenham: Vicario, Spence, Romero, van de Ven, Porro, Palhinha, Bergvall, Simons, Kudus, Sarr, Tel.

Doncaster: Lo-Tutala, O'Riordan, Broadbent, Maxwell, Pearson, Nixon, Molino, Sharp, Clifton, Bailey, Gibson.

Cómo ver en vivo Tottenham vs Doncaster

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.