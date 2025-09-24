Horarios y detalles para ver en vivo Tottenham vs Doncaster en la Carabao Cup
El equipo de Cuti Romero busca avanzar a la próxima ronda de la Copa de la Liga de la Premier League. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
24/09/2025 | 01:23Redacción Cadena 3
FOTO: Tottenham vs Doncaster por la Carabao Cup
Tottenham enfrenta este miércoles al Doncaster, en el marco de la Carabao Cup de la Premier League.
El encuentro se disputa desde las 15.45 horas de la Argentina en el Tottenham Hotspur Stadium, y se podrá seguir en vivo por Disney+.
El equipo del defensor campeón del mundo, de buen andar en la Premier League, busca avanzar a la próxima ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.
Probables formaciones de Tottenham vs Doncaster
Tottenham: Vicario, Spence, Romero, van de Ven, Porro, Palhinha, Bergvall, Simons, Kudus, Sarr, Tel.
Doncaster: Lo-Tutala, O'Riordan, Broadbent, Maxwell, Pearson, Nixon, Molino, Sharp, Clifton, Bailey, Gibson.
Cómo ver en vivo Tottenham vs Doncaster
El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega? Tottenham vs Doncaster en la Carabao Cup.
¿Quiénes juegan? El encuentro es entre el equipo del defensor Cuti Romero y el Doncaster.
¿Cuándo se juega? Este miércoles a las 15.45 horas de Argentina.
¿Dónde se lleva a cabo? En el Tottenham Hotspur Stadium.
¿Cómo verlo? A través de la plataforma Disney+.
[Fuente: Noticias Argentinas]