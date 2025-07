Gustavo Matosas disparó contra Cavani por rechazar unirse a Danubio: "Memoria solo tienen algunos"

Edinson Cavani se vio envuelto en una polémica tras una invitación hecha por Gustavo Matosas, actual entrenador de Danubio, quien quería ver al delantero regresar al club. La expectativa de Matosas se desvaneció rápidamente luego de recibir la respuesta de Cavani.

"¿Dónde estás hoy, sos feliz? Mirá que acá en tu casa te esperan para jugar", escribió el DT en su cuenta de Instagram. El goleador uruguayo respondió ágilmente: "Sí, soy feliz y sobre todo terco, lo voy a intentar hasta el último día".

El intercambio generó reacciones en Uruguay y provocó el desagrado de Matosas, quien expresó: "Yo no esperaba nada de Cavani, pero sí una respuesta distinta hacia la gente". Durante una entrevista con La Mañana del Fútbol, el técnico comparó la situación con gestos de otros jugadores, como José María Giménez, quien siempre ha mostrado aprecio hacia la institución: "Conozco a Cavani desde que jugaba en el Carrasco Polo. Memoria solo tienen algunos jugadores, otros no. Giménez donó equipos completos del gimnasio. Me sorprendió la frialdad de Cavani".

Matosas añadió: "Como no tengo el número de Cavani, le dejé ese mensaje en Instagram. ¿No podría invitar a jugar a alguien que hice debutar? Haría lo mismo si supiera que Josema tiene problemas en Atlético Madrid".

El representante de Cavani salió al cruce de los rumores sobre su posible salida de Boca

El agente del jugador, Walter Guglielmone, se pronunció al respecto y aseguró: "Cavani no se va a ir de Boca". Además, añadió que en caso de una salida, "sería solo si Riquelme lo solicita".

Por último, Guglielmone desmintió rumores sobre un regreso a Uruguay: "No es cierto que el presidente de Peñarol contactó a Cavani para que se una".