Gustavo Costas, luego del triunfo en Copa Libertadores: “No jugamos como habíamos pensado”

Luego del triunfo de Racing por 1-0 ante Vélez, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el entrenador de la “Academia” afirmó estar contento por la victoria, aunque su equipo tiene que “dar mucho más” para asegurar la clasificación.

Además, el DT de 62 años aseguró que “fue un partido muy difícil” y que “la llave está totalmente abierta”.

Con el triunfo, Racing se quedó con una ventaja mínima de cara a la definición de la serie ante Vélez, por un lugar en las semifinales de la Libertadores.

El partido de vuelta se jugará el próximo martes 23 de septiembre a partir de las 19:00 en el estadio Presidente Perón, el “Cilindro” de Avellaneda.

Con una autocrítica sorprendente luego de un gran triunfo de sus dirigidos, Gustavo Costas se encargó de dejar claro que no quedó conforme con el rendimiento de su equipo.

“No anduvimos bien ni jugamos como habíamos pensado” comentó el entrenador del elenco albiceleste de Avellaneda, aunque declaró que “son partidos que hay que ganar” y aclaró que se va contento porque “los partidos de copas son así”.

Sobre el partido, Costas destacó la importancia de haber mantenido una nueva valla invicta y opinó que su equipo mejoró en la segunda parte, aunque se equivocó mucho y desperdició contragolpes que hubieran “definido el partido antes”. De todas formas, al DT no le gustó que su equipo haya esperado “muy atrás” y puso paños fríos al aseverar que “la llave está totalmente abierta”.

Además, el vigente campeón de la Copa Sudamericana no dudó al decir que “Racing” vino a buscar la victoria”, aunque los partidos no son todos iguales, y ganar “puede ser más fácil o más difícil, porque el rival te lleva”.

En cuanto a los rendimientos individuales, Costas afirmó que lo del delantero Adrián “Maravilla” Martínez fue “extraordinario”, que el arquero Facundo Cambeses “tiene que seguir así” y estuvo “muy seguro”, además de haber salvado a Racing del empate con una atajada sobre la hora. Por último, opinó que los defensores Franco Pardo y Nazareno Colombo le están dando “mucha seguridad en las jugadas aéreas”.

“El equipo representa a Racing. Estamos todos soñando con la Copa Libertadores y los partidos hay que ganarlos, se juegue bien o mal” sentenció el director técnico.