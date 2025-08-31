Gran maniobra de Colapinto para superar a Gasly en el GP de Países Bajos

FOTO: Colapinto está teniendo una buena actuación en el GP de Países Bajos.

El argentino Franco Colapinto realizó una muy buena maniobra para superar a su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, en el Gran Premio de Países Bajos.

Colapinto, que había comenzado desde la decimosexta posición, ahora está 14°.

Lectura rápida

¿Qué hizo Franco Colapinto en el GP de Países Bajos? Realizó una maniobra destacada para superar a Pierre Gasly.

¿Quién es el compañero de equipo de Colapinto? Su compañero en Alpine es el francés Pierre Gasly.

¿Desde qué posición largó Colapinto? Colapinto comenzó la carrera desde la decimosexta posición.

¿Cuál es la posición actual de Colapinto? Actualmente, ocupa la decimocuarta posición.

¿Dónde tuvo lugar este evento? Fue en el Gran Premio de Países Bajos.