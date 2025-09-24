Gol de Julián Álvarez: así fue el 1-0 contra Rayo Vallecano
El delantero le convirtió al arquero argentino Augusto Batalla.
24/09/2025 | 18:11Redacción Cadena 3
FOTO: Gol de Julián Álvarez: así fue el 1-0 contra Rayo Vallecano
El centro delantero Julián Álvarez convirtió en 1-0 frente al Rayo Vallecano en el encuentro por la sexta fecha de La Liga.
En el minuto 15 del primer tiempo, el lateral derecho español Marcos Llorente realizó un centro aéreo al medio del área chica del Rayo. La “Araña” aprovechó la distracción de la defensa, quienes miraron la pelota en el aire, y ejecutó un disparo potente que descolocó al arquero argentino Augusto Batalla.
La pelota se dirigió con potencia al fondo de la red y el campeón del mundo en Qatar 2022 realizó su particular festejo. Tras la conversión, el atacante se llevó la ovación de todos los fanáticos del Atlético Madrid.
Lectura rápida
¿Quién convirtió el gol?
Julián Álvarez convirtió el gol para el Atlético Madrid.
¿A quién le convirtió el gol?
Álvarez le convirtió el gol al arquero argentino Augusto Batalla.
¿En qué minuto fue el gol?
El gol fue convertido en el minuto 15 del primer tiempo.
¿Qué equipo enfrentó al Atlético Madrid?
El Atlético Madrid enfrentó al Rayo Vallecano.
¿Cómo fue el gol?
Álvarez ejecutó un disparo potente tras un centro aéreo de Marcos Llorente.
[Fuente: Noticias Argentinas]