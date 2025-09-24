FOTO: Gol de Julián Álvarez: así fue el 1-0 contra Rayo Vallecano

El centro delantero Julián Álvarez convirtió en 1-0 frente al Rayo Vallecano en el encuentro por la sexta fecha de La Liga.

En el minuto 15 del primer tiempo, el lateral derecho español Marcos Llorente realizó un centro aéreo al medio del área chica del Rayo. La “Araña” aprovechó la distracción de la defensa, quienes miraron la pelota en el aire, y ejecutó un disparo potente que descolocó al arquero argentino Augusto Batalla.

La pelota se dirigió con potencia al fondo de la red y el campeón del mundo en Qatar 2022 realizó su particular festejo. Tras la conversión, el atacante se llevó la ovación de todos los fanáticos del Atlético Madrid.