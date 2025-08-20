En vivo

Deportes

Godoy Cruz buscará hacer historia y dar vuelta la serie ante Atlético Mineiro

El equipo mendocino viene de caer 2-1 en la ida.

20/08/2025 | 10:46Redacción Cadena 3

FOTO: Godoy Cruz quiere hacer historia en la Sudamericana.

Godoy Cruz recibirá este jueves a Atlético Mineiro de Brasil con el objetivo de conseguir un resultado que le permita dar vuelta el 2-1 sufrido en la ida y así meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El partido comenzará a las 19 en el Estadio Feliciano Gambarte, que tiene capacidad para 21 mil espectadores, y se podrá ver a través de ESPN y Disney +. El árbitro será el chileno Felipe González, quien será secundado desde el VAR por su compatriota Miguel Araos.

Godoy Cruz viene de caer 4-2 ante River en un verdadero partidazo correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en la que marcha 14° en la Zona B tras un muy flojo arranque.

El equipo mendocino, que es dirigido por Walter “Tino” Ribonetto, quedó primero con 12 puntos en el Grupo D que compartió con Gremio de Brasil, Grau de Perú y Sportivo Luqueño de Paraguay.

Atlético Mineiro, por su parte, tuvo una muy floja fase de grupos en la que terminó segundo por debajo de Cienciano de Perú y en los playoffs sufrió muchísimo para eliminar por penales a Atlético Bucaramanga de Colombia.

La ida entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro había comenzado favorable para el equipo mendocino gracias al gol de Santiago Andino, pero finalmente los brasileros lo dieron vuelta a través de Tomás Cuello y Hulk.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

  • Copa Sudamericana
  • Octavos de final – vuelta
  • Godoy Cruz – Atlético Mineiro de Brasil
  • Estadio: Feliciano Gambarte
  • Árbitro: Felipe González (CHI)
  • VAR: Miguel Araos (CHI)
  • Hora: 19. TV: ESPN y Disney +

Godoy Cruz: Franco Petroli; Juan Morán, Juan Escobar, Mateo Mendoza, Lucas Arce; Vicente Poggi; Santino Andino, Nicolás Fernández, Guillermo Fernández, Facundo Altamira; Agustín Auzmendi. DT: Wálter Ribonetto.

Atlético Mineiro: Everson; Guilherme Arana, Junior Alonso, Lyanco, Renzo Saravia; Alexsander, Alan Franco, Tomás Cuello, Gustavo Scarpa; Rony y Hulk. DT: Cuca.

Lectura rápida

¿Qué equipo se enfrentará a Godoy Cruz?
Atlético Mineiro de Brasil.

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta?
Este jueves a las 19 horas.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el Estadio Feliciano Gambarte, Mendoza.

¿Qué árbitro dirigirá el partido?
El árbitro será Felipe González de Chile.

¿Cuál fue el resultado del partido de ida?
Godoy Cruz perdió 2-1 ante Atlético Mineiro.

[Fuente: Noticias Argentinas]

