Godoy Cruz buscará hacer historia y dar vuelta la serie ante Atlético Mineiro
El equipo mendocino viene de caer 2-1 en la ida.
20/08/2025 | 10:46Redacción Cadena 3
FOTO: Godoy Cruz quiere hacer historia en la Sudamericana.
Godoy Cruz recibirá este jueves a Atlético Mineiro de Brasil con el objetivo de conseguir un resultado que le permita dar vuelta el 2-1 sufrido en la ida y así meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
El partido comenzará a las 19 en el Estadio Feliciano Gambarte, que tiene capacidad para 21 mil espectadores, y se podrá ver a través de ESPN y Disney +. El árbitro será el chileno Felipe González, quien será secundado desde el VAR por su compatriota Miguel Araos.
Godoy Cruz viene de caer 4-2 ante River en un verdadero partidazo correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en la que marcha 14° en la Zona B tras un muy flojo arranque.
El equipo mendocino, que es dirigido por Walter “Tino” Ribonetto, quedó primero con 12 puntos en el Grupo D que compartió con Gremio de Brasil, Grau de Perú y Sportivo Luqueño de Paraguay.
Atlético Mineiro, por su parte, tuvo una muy floja fase de grupos en la que terminó segundo por debajo de Cienciano de Perú y en los playoffs sufrió muchísimo para eliminar por penales a Atlético Bucaramanga de Colombia.
La ida entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro había comenzado favorable para el equipo mendocino gracias al gol de Santiago Andino, pero finalmente los brasileros lo dieron vuelta a través de Tomás Cuello y Hulk.
Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro
- Copa Sudamericana
- Octavos de final – vuelta
- Godoy Cruz – Atlético Mineiro de Brasil
- Estadio: Feliciano Gambarte
- Árbitro: Felipe González (CHI)
- VAR: Miguel Araos (CHI)
- Hora: 19. TV: ESPN y Disney +
Godoy Cruz: Franco Petroli; Juan Morán, Juan Escobar, Mateo Mendoza, Lucas Arce; Vicente Poggi; Santino Andino, Nicolás Fernández, Guillermo Fernández, Facundo Altamira; Agustín Auzmendi. DT: Wálter Ribonetto.
Atlético Mineiro: Everson; Guilherme Arana, Junior Alonso, Lyanco, Renzo Saravia; Alexsander, Alan Franco, Tomás Cuello, Gustavo Scarpa; Rony y Hulk. DT: Cuca.
