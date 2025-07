Franco Colapinto, sobre Spa Francorchamps: “Va a estar complicado pero se puede hacer una buena carrera”

A minutos de largar el Gran Premio de Bélgica, el piloto argentino Franco Colapinto arribó temprano al circuito de Spa Francorchamps, en Bélgica, con el objetivo de revertir el discreto resultado de la carrera sprint del sábado, donde finalizó en el puesto 19.

El oriundo de Pilar se mostró confiado ante una jornada que estará marcada por la incertidumbre climática y las limitaciones técnicas de su monoplaza.

La posición de partida en la competencia principal no ofrecía demasiadas garantías: estaba previsto que largará desde el 17° lugar.

No obstante, tras las penalizaciones de los pilotos Lewis Hamilton (Ferrari), Carlos Sainz (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin) y Kimi Antonelli (Mercedes), el argentino largará desde el decimo quinto puesto en la grilla de partida.

El pilarense se mostró enfocado en aprovechar al máximo cualquier posibilidad: “Si se seca la pista podemos maximizar las oportunidades”, comentó ante los pronósticos de lluvia que condicionarán el desarrollo.

Colapinto explicó que su equipo decidió no modificar el auto para evitar penalizaciones de salida desde el pitlane: “No hicimos cambios en el auto porque no quería salir del pitlane, ya estoy aburrido de eso”, reconoció con un dejo de ironía.

La estrategia será determinante en un contexto de alta volatilidad, donde las decisiones oportunas podrían marcar una diferencia: “Tenemos que tomar las decisiones correctas de cuándo parar”, advirtió.

En lo que va del campeonato, el equipo francés no ha mostrado grandes aciertos tácticos, lo que agrega un desafío adicional a una jornada que se anticipa exigente.

