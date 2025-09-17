Franco Colapinto afronta un nuevo desafío en el Gran Premio de Azerbaiyán

FOTO: Colapinto disputará este fin de semana el GP de Azerbaiyán.

El piloto argentino Franco Colapinto, que corre para la escudería francesa Alpine, disputará este fin de semana el Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la 17ª fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto ya conoce muy bien este circuito, que es donde consiguió su mejor resultado en la categoría al quedar octavo el año pasado cuando corría para Williams.

El Circuito Callejero de Bakú cuenta con una longitud de 6,003 kilómetros y tiene 20 curvas, lo que lo convierte en uno de los trazados más complicados del calendario.

Lectura rápida

¿Quién es el piloto que compite en Azerbaiyán? El piloto argentino Franco Colapinto.

¿Qué evento deportivo se llevará a cabo? El Gran Premio de Azerbaiyán.

¿Cuál fue el mejor resultado de Colapinto en este circuito? Quedó octavo el año pasado.

¿Cuántas curvas tiene el circuito? El circuito tiene 20 curvas.

¿Qué escudería representa Colapinto? Colapinto representa a la escudería Alpine.