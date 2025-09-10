FIFA inhibió a Newell’s por una supuesta deuda: la dirigencia habla de error bancario

La FIFA le notificó a Newell's Old Boys que se encuentra inhibido, pero la dirigencia del club aseguró que se trata de un error bancario y confían en una pronta resolución.

Este miércoles, “La Lepra” recibió la dura notificación del ente organizador internacional: el club del interior del país fue oficialmente inhibido para incorporar refuerzos durante los próximos tres mercados de pases.

La sanción se origina a partir de un reclamo del Liverpool de Uruguay, que habría presentado una queja formal por el incumplimiento en un pago correspondiente a una transferencia pasada, la compra de Juan Ignacio Ramírez.

Según averiguó la agencia Noticias Argentinas, la situación se originó por un error administrativo bancario en una transferencia internacional. “Se trata de un fallo que responde a una deuda con Liverpool, pero ya se está trabajando para resolverlo. Hubo un inconveniente en el sistema bancario y creemos que en breve se levantará esta errónea medida cautelar”, indicó una fuente cercana a la dirigencia del club.

Mientras tanto, la sanción de la FIFA deja al elenco rosarino sin la posibilidad de reforzarse en los próximos tres períodos de inscripción, una situación que podría impactar de forma directa en el armado del plantel, tanto en lo inmediato como de cara al futuro.

Desde la institución confían en que una vez que se aclare el error y se verifique el cumplimiento de la obligación, la FIFA levantará la inhibición. Por ahora, la dirigencia trabaja contrarreloj para resolver el conflicto y evitar consecuencias mayores.