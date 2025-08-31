Encuentro entre figuras de Ferrari y Alpine: Leclerc, Hamilton, Gasly y Colapinto juntos en Zandvoort
En la previa del Gran Premio de Países Bajos, los pilotos de Ferrari y Alpine compartieron un momento distendido en el circuito de Zandvoort.
31/08/2025 | 09:46Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto con Lewis Hamilton.
En la previa a la carrera en Países Bajos se dio un cruce informal entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton (Ferrari) con Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto (Alpine) en el paddock de Zandvoort.
Las imágenes, difundidas por Alpine en redes sociales, muestran a los cuatro pilotos conversando en un clima relajado, en medio de los preparativos para la décimo quinta fecha del calendario.
No es la primera vez que el argentino tuvo un acercamiento a uno de los pilotos de Ferrari, ya que en la última participación, en el Gran Premio de Hungría, se lo vio muy divertido con Leclerc. Esta vez repercutió más por la aparición de un multicampeón del mundo como Hamilton.
