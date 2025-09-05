Empiezan a definirse los clasificados al Reducido de la Primera Nacional: cronograma y horarios de la fecha 30

La fecha 30 de la Primera Nacional, que podría sellar la clasificación de varios equipos al Reducido, se pondrá en marcha este viernes en una jornada intensa que contará con seis partidos.

La fecha comenzará a las 15:30, con dos partidos. En uno de ellos, San Miguel, que sueña con clasificar a la gran final, recibirá a Almagro, que lucha por no descender. Solo unas horas después, un Defensores Unidos casi condenado al descenso jugará frente a su gente contra Deportivo Morón, uno de los tantos equipos que pelean por la primera posición en la Zona B.

Solo unas horas después, a las 19, Colegiales recibirá a San Martín de Tucumán, con el objetivo de conseguir unos tres puntos claves que le permitan seguir alejándose de la zona de descenso.

Finalmente, la actividad de este viernes concluirá con tres partidos que se jugarán en simultáneo a las 20: All Boys – Gimnasia y Tiro de Salta, Temperley – Talleres de Remedios de Escalada y Estudiantes de Buenos Aires – Nueva Chicago.

Los equipos que estarían clasificando a la gran final son Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, aunque ambos equipos tendrán el gran desafío de mantener el liderazgo en las últimas cinco fechas.

Por otra parte, los equipos que figuran en zona de descenso (los últimos dos de cada zona) son Arsenal, Alvarado de Mar del Plata, Defensores Unidos y Talleres de Remedios de Escalada.

El cronograma y horarios de la fecha 30 de la Primera Nacional

Viernes 5/9:

San Miguel – Alvarado de Mar del Plata a las 15:30

Defensores Unidos – Deportivo Morón a las 15:30

Colegiales – San Martín de Tucumán a las 19

All Boys – Gimnasia y Tiro de Salta a las 20

Temperley – Talleres de Remedios de Escalada a las 20

Estudiantes de Buenos Aires – Nueva Chicago a las 20

Sábado 6/9:

Atlanta – Deportivo Güemes a las 13:30

Domingo 7/9:

Gimnasia de Mendoza – Gimnasia y Esgrima de Jujuy a las 14:15

Mitre de Santiago del Estero – Defensores de Belgrano a las 16

Deportivo Madryn – Los Andes a las 16:15

Central Norte – Agropecuario a las 17

Racing de Córdoba – Patronato a las 18

Chaco For Ever – Chacarita a las 19

Lunes 8/9:

Arsenal – Tristán Suárez a las 15

Alvarado de Mar del Plata – Deportivo Maipú a las 15

Almirante Brown – San Telmo a las 16

Quilmes – Ferro a las 19

Colón de Santa Fe – Estudiantes de Río Cuarto a las 19