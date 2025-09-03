Eliminatorias Mundial 2026: Paraguay busca la clasificación directa ante Ecuador

La penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 trae un duelo cargado de historia, necesidad y expectativa: este jueves, Paraguay recibirá a Ecuador en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, en un encuentro que puede marcar un antes y un después para la Albirroja.

El partido será transmitido en vivo para la Argentina a través de TyC Sports este jueves 4 de septiembre a las 20:30, con el arbitraje principal del brasileño Raphael Claus y con Rodolpho Toski como el encargado del VAR.

El escenario es claro: Paraguay llega a este compromiso con 24 puntos en la tabla y sabe que con un empate logrará, al fin, asegurar su clasificación directa a la Copa del Mundo, un sueño que se le niega desde Sudáfrica 2010.

De la mano de Gustavo Alfaro, la selección guaraní ha sabido consolidar una propuesta combativa, sólida en defensa y con oficio para aprovechar cada oportunidad. Sin embargo, el plantel no estará completo.

Varias bajas golpean fuerte al equipo: Julio Enciso, Fabián Balbuena, Isidro Pitta y Mathías Villasanti no estarán disponibles, además de Ronaldo Dejesús. Ante esto, Alfaro se vio obligado a modificar su esquema y dar lugar a algunos nombres menos habituales. Incluso Ronaldo Martínez, delantero de Platense, recibió su primera citación.

El rival será un Ecuador ya clasificado, pero lejos de bajar la guardia. Con 25 puntos y ubicado en la segunda posición, la Tri dirigida por Sebastián Beccacece afronta este cierre de Eliminatorias con la intención de sostener su gran campaña.

Figuras de peso como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Willian Pacho y Gonzalo Plata estarán presentes en Asunción. La única baja confirmada es la de Alan Franco, suspendido tras su expulsión en la última fecha.

El historial marca un dato contundente: Ecuador nunca logró ganar en Paraguay por Eliminatorias. Nueve partidos jugados en suelo guaraní, nueve derrotas. Este jueves tendrá la chance de cambiar la historia, aunque se encontrará con una Albirroja dispuesta a defender su invicto como local en esta clasificación y con la motivación de toda una nación expectante. El gobierno paraguayo incluso deslizó que, en caso de conseguir el boleto al Mundial, podría declararse feriado nacional.

En cuanto a la actualidad inmediata, Paraguay viene de caer 1-0 ante Brasil en condición de visitante, resultado que le cortó un invicto de varias fechas. Antes había logrado un triunfo clave frente a Uruguay en Asunción.

Ecuador, por su parte, llega con la tranquilidad de no haber perdido en sus últimos nueve partidos. Su último duelo fue ante Perú en Quito, con un empate sin goles que terminó asegurando la clasificación.