El Santos de Neymar quiere robarle una figura a Racing

El Santos de Brasil, equipo en el que juega Neymar, puso sobre la mesa una oferta por el defensor Marco Di Césare, actualmente en Racing. Según trascendió, la propuesta rondó los cuatro millones de dólares, cifra que no conformó a la dirigencia de la Academia, que reclama al menos seis millones de dólares por el 70% de su ficha y garantías de cobro.

Di Césare arribó a Racing a principios de 2024, procedente de Argentinos Juniors, y rápidamente se afianzó como pieza clave en la zaga del equipo que conduce Gustavo Costas. Con él en cancha, la Academia logró la Copa Sudamericana en Asunción, derrotando 3-1 a Cruzeiro en la final.

Pero el 2025 fue más complicado para el marcador: su rendimiento decayó y perdió la titularidad frente a Franco Pardo, incorporado en el último mercado de pases. Además, Di Césare fue uno de los señalados tras la durísima derrota por 4-1 ante Argentinos Juniors, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Por su parte, Santos también vive un momento adverso en 2025: quedó eliminado en la tercera fase de la Copa de Brasil y en el Brasileirao marcha 15° con apenas 21 puntos, a solo dos unidades de la zona de descenso.