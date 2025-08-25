En vivo

Deportes

Sin Neymar, Brasil presentó su lista para las Eliminatorias

Carlo Ancelotti anunció la lista para los partidos de clasificación a la Copa del Mundo contra Chile y Bolivia.

25/08/2025 | 16:13Redacción Cadena 3

FOTO: Neymar lesionado queda fuera y Paquetá regresa para los últimos partidos de Brasil en eliminatorias

El centrocampista del West Ham, Lucas Paquetá, fue convocado por el entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, por primera vez el lunes para los dos últimos partidos de clasificación para la Copa del Mundo contra Chile y Bolivia el próximo mes.

Paquetá ya había jugado cinco partidos de clasificación en la campaña, pero no para Brasil desde que Ancelotti asumió el cargo en mayo. El entrenador manifestó que quiere conocerlo mejor.

El futbolista fue absuelto el mes pasado de los cargos de manipulación de resultados presentados en su contra por la Asociación de Fútbol de Inglaterra hace dos años. Marcó un gol para West Ham el viernes en la derrota por 5-1 ante Chelsea en la Liga Premier.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Brasil ya se había clasificado para la Copa del Mundo de 2026, y los delanteros Neymar, Vinícius Júnior y Rodrygo quedaron fuera de la última convocatoria.

Neymar sufrió una lesión muscular en el entrenamiento el jueves pasado, según informó su club Santos.

Al ser cuestionado sobre la ausencia de Neymar, quien había recibido más tiempo de juego para Santos en los últimos dos meses, Ancelotti declaró: “No necesitamos probarlo”.

Brasil, tercero en la clasificación sudamericana, recibió a Chile, ya eliminado, en el Maracaná en Río de Janeiro el 4 de septiembre. Cinco días después, jugará ante Bolivia, que está luchando por un lugar en los playoffs de clasificación internacional.

___

Brasil:

Porteros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians)

Defensores: Alexsandro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mónaco), Vanderson (Mónaco), Douglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint Germain), Wesley (Roma)

Centrocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham)

Delanteros: Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham).

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Lectura rápida

¿Quién fue convocado para los partidos de Brasil?
Lucas Paquetá fue convocado por primera vez por Carlo Ancelotti.

¿Qué lesión sufrió Neymar?
Neymar sufrió una lesión muscular durante un entrenamiento.

¿Cuándo jugará Brasil?
Brasil jugará el 4 de septiembre contra Chile y el 9 de septiembre contra Bolivia.

¿Qué cargos fue absuelto Paquetá?
Paquetá fue absuelto de cargos de manipulación de resultados.

¿Qué equipo representa a Paquetá?
Lucas Paquetá juega en el West Ham.

[Fuente: AP]

