El presidente de Peñarol aseguró que en Racing "el sistema de seguridad va a ser el mismo que en Uruguay"

FOTO: Ignacio Ruglio no estará presente en el estadio Presidente Perón.

El presidente de Peñarol de Montevideo, Ignacio Ruglio, aseguró que "el sistema de seguridad va a ser el mismo que en Uruguay" en el estadio Presidente Perón de Avellaneda donde enfrentará a Racing por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En diálogo con Splendid AM 990, el mandatario aurinegro declaró: "El sistema de seguridad va a ser el mismo que en Uruguay, aunque haya que esperar mucho es el menor de los males".

"Si en pos que no pase nada tenés que quedarte una o dos horas más en un estadio, preferimos eso" agregó.

