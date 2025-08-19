El presidente de Peñarol aseguró que en Racing "el sistema de seguridad va a ser el mismo que en Uruguay"
Ignacio Ruglio dialogó en Splendid AM 990 y afirmó que será el mismo aunque haya que esperar mucho para salir.
FOTO: Ignacio Ruglio no estará presente en el estadio Presidente Perón.
El presidente de Peñarol de Montevideo, Ignacio Ruglio, aseguró que "el sistema de seguridad va a ser el mismo que en Uruguay" en el estadio Presidente Perón de Avellaneda donde enfrentará a Racing por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.
En diálogo con Splendid AM 990, el mandatario aurinegro declaró: "El sistema de seguridad va a ser el mismo que en Uruguay, aunque haya que esperar mucho es el menor de los males".
"Si en pos que no pase nada tenés que quedarte una o dos horas más en un estadio, preferimos eso" agregó.
