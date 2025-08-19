En vivo

Deportes

El presidente de Peñarol aseguró que en Racing "el sistema de seguridad va a ser el mismo que en Uruguay"

Ignacio Ruglio dialogó en Splendid AM 990 y afirmó que será el mismo aunque haya que esperar mucho para salir.

19/08/2025 | 14:58Redacción Cadena 3

FOTO: Ignacio Ruglio no estará presente en el estadio Presidente Perón.

El presidente de Peñarol de Montevideo, Ignacio Ruglio, aseguró que "el sistema de seguridad va a ser el mismo que en Uruguay" en el estadio Presidente Perón de Avellaneda donde enfrentará a Racing por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En diálogo con Splendid AM 990, el mandatario aurinegro declaró: "El sistema de seguridad va a ser el mismo que en Uruguay, aunque haya que esperar mucho es el menor de los males".

"Si en pos que no pase nada tenés que quedarte una o dos horas más en un estadio, preferimos eso" agregó.

NOTICIA EN DESARROLLO…

Lectura rápida

¿Qué afirmó el presidente de Peñarol?
Ignacio Ruglio afirmó que el sistema de seguridad en el estadio de Racing será el mismo que en Uruguay.

¿Dónde se jugará el partido de vuelta?
El partido se disputará en el estadio Presidente Perón de Avellaneda.

¿Con quién juega Peñarol por la Copa Libertadores?
Peñarol se enfrentará a Racing en los octavos de final.

¿Qué opina Ruglio sobre la espera en el estadio?
Ruglio prefiere esperar en el estadio si eso asegura la seguridad.

¿En qué programa dialogó Ruglio?
Ignacio Ruglio dialogó en Splendid AM 990.

[Fuente: Noticias Argentinas]

