FOTO: El once inicial con el que River se enfrentaría a Palmeiras en la Copa Libertadores.

River recibe este miércoles a Palmeiras en el estadio Monumental, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, y el entrenador Marcelo Gallardo tendría algunas dudas en el once inicial.

Consciente de lo que está en juego, el técnicno vuelve a apostar al misterio y mantiene en suspenso la formación titular hasta último momento. El objetivo será dar el primer paso en su estadio y encaminar la serie frente a uno de los rivales más difíciles de la competencia.

En la lista de convocados, confirmada el martes por la noche, aparecieron algunas sorpresas. Más allá de la ausencia obligada de Giuliano Galoppo por suspensión, tampoco estarán Gonzalo “Pity” Martínez, por lesión, ni Juan Cruz Meza, una alternativa en el mediocampo.

La primera incógnita radica en el esquema, ya que el “Muñeco” probó con una línea de tres defensores en el último encuentro frente a Estudiantes de La Plata, con buenos resultados, y analiza repetirla para el duelo ante Palmeiras.

Si el esquema es así, Juan Carlos Portillo se sumaría al equipo como una pieza clave en la contención y salida desde el fondo. Si, en cambio, opta por mantener la estructura de cuatro defensores, Juan Fernando Quintero o Matías Galarza Fonda ocuparían un lugar en el mediocampo para darle mayor volumen de juego.

Otro dilema se encuentra en la zaga central, ya que el experimentado Lucas Martínez Quarta atraviesa un rendimiento irregular, mientras que Lautaro Rivero, de 21 años, viene mostrando solidez y despliegue que lo acercan cada vez más a la titularidad.

Por otro lado, habría tres cambios confirmados respecto al último partido: Gonzalo Montiel reemplazará a Nahuel Bustos en el lateral derecho, Kevin Castaño entrará por el suspendido Galoppo en el mediocampo y Paulo Díaz volverá a la titularidad para reforzar la defensa.

A su vez, se espera que Enzo Pérez y Nacho Fernández sean los encargados de darle equilibrio, experiencia y juego al mediocampo, con la posibilidad de que Quintero se sume como enlace.

En ofensiva, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas serían los elegidos por el entrenador del “Millonario”, confiando en la capacidad de ambos para presionar alto, generar espacios y ser efectivos en el área rival.

De esta forma, el probable once con el que River se enfrentará a Palmeiras sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández; Juanfer Quintero o Juan Carlos Portillo; Sebastián Driussi y Maxi Salas.