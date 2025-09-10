En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

El insólito cruce en redes entre los tenistas Anna Kalinskaya y Holger Rune

La rusa lo acusó de mandarle varios mensajes por redes. Y el danés salió con los tapones de punta: "Quizá tengamos diferencias culturales".

10/09/2025 | 11:57Redacción Cadena 3

FOTO: Fuerte cruce entre Kalinskaya y Rune.

La tenista rusa Anna Kalinskaya y el danés Holger Rune protagonizaron un insólito cruce que terminó incluso con comentarios picantes en las redes sociales.

Todo comenzó cuando Kalinskaya, quien estuvo en pareja el año pasado con el italiano Jannik Sinner, acusó a Rune de enviarle mensajes directos “al menos 10 veces antes de darse por vencido”.

Además, redobló la apuesta: "Está enviando mensajes a todas, quizá solo está desesperado". Y continuó: "Parece que le escribe a todo el mundo".

Rune, por su parte, no se quedó de brazos cruzados y salió a responderle en las redes sociales: “Quizá tengamos diferencias culturales que hacen que Anna crea que comentar una historia es invitarla a una cita. Si quiero tener una cita, pido una cita. No te preocupes”.

Por ahora no hubo respuesta por parte de Kalinskaya, aunque todo apunta a que este escándalo tendrá un nuevo episodio.

Rune, de solo 22 años, llegó a ser número 4 del mundo, aunque actualmente está en el undécimo puesto del ranking ATP. Pese a ser una de las grandes promesas del circuito, el danés lleva un par de años sin encontrar la regularidad necesaria para pelearle al español Carlos Alcaraz y al italiano Jannik Sinner.

Kalinskaya, por su parte, ocupa el 32° puesto del ranking WTA a sus 26 años, aunque tiene tenis de sobra para aspirar a meterse dentro del top 10.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió entre Kalinskaya y Rune? Un cruce por redes sociales tras acusaciones de mensajes directos.

¿Quiénes son Anna Kalinskaya y Holger Rune? Ella es tenista rusa; él, danés, ex número 4 del mundo.

¿Cuántos mensajes directos envió Rune? Kalinskaya lo acusó de enviarle "al menos 10" antes de rendirse.

¿Qué dijo Rune al respecto? Mencionó diferencias culturales y aclaró su interés en citas.

¿Cuál es el ranking actual de ambos? Kalinskaya es 32° en WTA, Rune es 11° en ATP.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho