El insólito cruce en redes entre los tenistas Anna Kalinskaya y Holger Rune

La tenista rusa Anna Kalinskaya y el danés Holger Rune protagonizaron un insólito cruce que terminó incluso con comentarios picantes en las redes sociales.

Todo comenzó cuando Kalinskaya, quien estuvo en pareja el año pasado con el italiano Jannik Sinner, acusó a Rune de enviarle mensajes directos “al menos 10 veces antes de darse por vencido”.

Además, redobló la apuesta: "Está enviando mensajes a todas, quizá solo está desesperado". Y continuó: "Parece que le escribe a todo el mundo".

Rune, por su parte, no se quedó de brazos cruzados y salió a responderle en las redes sociales: “Quizá tengamos diferencias culturales que hacen que Anna crea que comentar una historia es invitarla a una cita. Si quiero tener una cita, pido una cita. No te preocupes”.

Por ahora no hubo respuesta por parte de Kalinskaya, aunque todo apunta a que este escándalo tendrá un nuevo episodio.

Rune, de solo 22 años, llegó a ser número 4 del mundo, aunque actualmente está en el undécimo puesto del ranking ATP. Pese a ser una de las grandes promesas del circuito, el danés lleva un par de años sin encontrar la regularidad necesaria para pelearle al español Carlos Alcaraz y al italiano Jannik Sinner.

Kalinskaya, por su parte, ocupa el 32° puesto del ranking WTA a sus 26 años, aunque tiene tenis de sobra para aspirar a meterse dentro del top 10.