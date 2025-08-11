En vivo

Deportes

El hombre que salvó a Boca de la quiebra afirmó que "el Consejo de Fútbol fue un error"

Federico Polak, interventor en la crisis de 1984, habló con Noticias Argentinas sobre el presente de Boca y la crisis del Consejo de Fútbol en el club, afirmando que "fue un error" de Riquelme.

11/08/2025 | 15:48Redacción Cadena 3

FOTO: Juan Román Riquelme preside Boca desde diciembre de 2023.

El interventor de Boca en la crisis institucional de 1984, Federico Polak, dialogó con Noticias Argentinas y aseguró que la creación del Consejo del Fútbol por parte del presidente, Juan Román Riquelme, "fue un error".

El ´Xeneize´ atraviesa uno de los peores momentos de su historia con una dirigencia bastardeada por doquier, una racha de doce partidos sin ganar, sin participar de competencias internacionales y con el único objetivo de clasificar a la Copa Libertadores del año que viene, algo que no estaría consiguiendo hasta el momento.

Si de crisis se habla en Boca, la primera asociación a dicha palabra es el año 1984 donde el estadio La Bombonera estaba clausurado por peligro de derrumbe y la Justicia había decretado su remate por una deuda de 35 mil dólares con Montevideo Wanderers de Uruguay correspondiente al pase de Ariel Krasouski.

La quiebra del club de la Ribera parecía estar a la vuelta de la esquina pero la designación de Federico Polak como interventor del club fue trascendental para que esto no sucediese.

41 años después de aquella crisis, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el propio Polak se refirió al presente de Boca y a la disolución del controversial Consejo de Fútbol: "El Consejo de Fútbol fue un error. Demasiadas voces para resolver. Tiene que existir un director deportivo bajo una jefatura única, la del presidente. El Boca más determinante de la historia, el del ´Toto´ Lorenzo, tenía un caudillo al frente como Alberto J Armando".

"Creo que la contratación de Russo fue un grave error. Disminuido por su enfermedad, sin presencia física, no le será fácil manejar un plantel con figuras como las de Cavani y Paredes. Además, su cuerpo técnico, empezando por Úbeda, carece de personalidad. No lo digo como un tema personal, solo describo. Boca necesita un técnico con un planteo de juego claro, trabajado, que no se cambie a cada rato, e imponga su figura. Ya vendrán tiempos mejores" asegura Polak augurando un futuro más soleado en Brandsen 805.

Acerca del pésimo presente futbolístico del ´Xeneize´, el ex interventor reflexionó: "Deportivamente le está yendo mal, situación opuesta a la de cuando era vice a cargo del fútbol, época en que ganó varios campeonatos. En el periodo actual no acertó con las incorporaciones ni con los técnicos. Sucede en el fútbol habitualmente, pero tratándose de Boca las voces de la oposición se tornan más potentes, y tienen un contenido ideológico que no se dio en el ciclo Angelici, que tampoco pudo mostrar éxitos deportivos".

“El panorama necesariamente se revertirá. Nada dura para siempre. Este año será difícil porque ha quedado fuera de todas las competencias, salvo la liga. Perdió muchos jugadores prometedores jóvenes sencillamente porque se fueron buscando un futuro extranjero. El año que viene deberá armar otro plantel. Recursos económicos tiene de sobra” concluyó.

Lectura rápida

¿Quién es Federico Polak?
Es el interventor de Boca en la crisis de 1984, clave para evitar la quiebra del club.

¿Qué opinó sobre el Consejo de Fútbol?
Polak afirmó que fue un error por tener "demasiadas voces para resolver".

¿Cuál es la situación actual de Boca?
El club enfrenta una racha de doce partidos sin ganar y busca clasificar a la Copa Libertadores.

¿Qué dijo sobre la dirección técnica?
Criticó la contratación de Russo, indicando que no es fácil manejar un plantel con estrellas.

¿Qué futuro prevé para Boca?
Polak cree que el panorama se revertirá y que deben armar otro plantel.

[Fuente: Noticias Argentinas]

