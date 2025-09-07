FOTO: El historial de la Selección argentina frente a Ecuador en Guayaquil. FOTO: JUAN FOGLIA/ NA.

La Selección argentina visitará el próximo martes desde las 20:00 a Ecuador en Guayaquil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Con la clasificación y el primer puesto asegurados en el torneo clasificatorio para la próxima Copa del Mundo, La Albiceleste deberá medirse ante la “Tricolor” en una ciudad que visitó solamente en dos oportunidades, pero en la que mantiene un historial positivo.

La primera visita a Guayaquil del combinado nacional se dio en el marco de las Eliminatorias rumbo al Mundial 1962, donde Argentina obtuvo un contundente triunfo por 6-3, mientras que la segunda se dio camino a Qatar 2022 en la que los comandados por Lionel Scaloni igualaron 1-1 con tanto de Julián Álvarez.

Habitualmente, Ecuador hace de local en Quito, pero en esta oportunidad el seleccionador Sebastián Beccacece decidió que el encuentro cambie de recinto para quitar del medio la excusa de la altitud de la capital ecuatoriana, ubicada a 2.850 metros sobre el nivel del mar.

Cabe destacar que el elenco tricolor ya se encuentra clasificado a la cita mundialista del próximo año.

“Es el momento de intentar probarnos de igual a igual contra dos selecciones como Brasil y Argentina. Si ganamos o perdemos, que no sea por un factor climático, sino que podamos confiar en nuestras fuerzas y jugar de igual a igual”, expresó el DT argentino en declaraciones radiales.

Luego de la goleada en el Monumental por 3-0 frente a Venezuela con doblete del astro Lionel Messi, la Selección argentina viajará a Ecuador con dos bajas: la del rosarino, quien afirmó que fue una decisión en conjunto con Scaloni, y la de Cristian “Cuti” Romero.

En tanto, Alexis Mac Allister, Leonardo Balerdi y Lautaro Martínez ingresarían en el equipo titular, aunque podría haber más cambios en la mitad de la cancha.