El "Flaco" López se refiere al interés de River y asegura: "No puedo cerrarle la puerta a nada"

El Mundial de Clubes se desarrolla en Norteamérica, con Palmeiras representando a la CONMEBOL. En el plantel de Palmeiras se destaca el delantero "Flaco" José Manuel López, quien recientemente estuvo en el centro de rumores relacionados con un interés del club River Plate.

El atacante correntino, de 26 años, se encuentra en Estados Unidos junto a sus compañeros, compitiendo en busca del título, preparando su encuentro de cuartos de final contra Chelsea.

Previo a su enfrentamiento con el equipo inglés, López brindó declaraciones a los medios y contestó acerca de las especulaciones sobre el potencial interés del "Millonario", que en ocasiones anteriores ya había mostrado interés en él. "No lo pensé. Siempre es algo que surge en los mercados, no hablé al respecto y no tengo información. Estoy feliz aquí". afirmó.

El "Flaco" también mencionó que no tuvo la oportunidad de comunicarse con Marcelo Gallardo, pero dejó en claro que "uno nunca puede cerrar la puerta a futuro, ya que no sabe qué puede suceder". Recalcó, "Estoy muy contento aquí".

López llegó a Palmeiras en 2022 y desde entonces ha sido una figura clave en el ataque, anotando 43 goles y consagrándose bicampeón del Brasileirao, además de levantar la Supercopa brasileña y el Campeonato Paulista.

La evaluación actual de Palmeiras por el delantero ronda los U$S 12.000.000, correspondiente al 70% de su ficha, que el club adquirió a Lanús a cambio de U$S 10.000.000 hace tres años.

Los ingresos abrumadores de los clubes sudamericanos en el Mundial de Clubes

Por participar, cada club de la CONMEBOL recibió U$S 15.210.000, además de premios por desempeño: U$S 2.000.000 por triunfo, U$S 1.000.000 por empate en la fase de grupos y U$S 7.500.000 para los equipos que llegaron a octavos.

Palmeiras y Fluminense, que aún continúan disputando el torneo, sumaron otros U$S 3.125.000 en premios. Estos significativos ingresos son muy beneficiosos para las instituciones brasileñas y un incentivo fuerte para todos los clubes del continente.

Resumen de los ingresos provenientes del torneo por club sudamericano