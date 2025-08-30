En vivo

Deportes

El Enduro del Invierno 2025 deslumbró con un show de acrobacias en Mar del Plata

El evento se realiza en la ciudad costera. Durante la primera jornada del viernes se disfrutó de entrenamientos, freestyle y un recital. Este sábado será la competencia oficial.

30/08/2025 | 07:59Redacción Cadena 3

FOTO: Una de las impresionantes acrobacias de las que fue testigo la ciudad de Mar del Plata.

Este viernes se llevó a cabo la primera jornada del Enduro del Invierno (EDI) en las playas del Norte de Mar del Plata. Una gran cantidad de marplatenses y turistas pudieron disfrutar de los primeros entrenamientos de los distintos equipos y de espectaculares acrobacias del show de freestyle de Monster Energy, además del recital del cantante Valentino Merlo.

Con un circuito único de 4.2 kilómetros sobre la arena -ubicado entre La Perla y Puerto Cardiel- la ciudad costera vuelve a consolidarse como epicentro del motociclismo internacional y del turismo deportivo en todo el país.

Este sábado será el momento de la competencia oficial. Habrá foodtrucks, feria de emprendedores y una segunda instancia del Monster Energy Freestyle Show. El espectáculo musical estará a cargo de J Rei y DJ Jefa. Habrá cortes de tránsito y cambio de recorrido de colectivos.

“Hoy tuvimos la primera jornada de este Enduro de Invierno, una edición internacional avalada por la Federación Internacional de Motociclismo”, señaló Bernardo Martín, presidente del EMTURyC. “Tuvimos la participación de casi 400 pilotos y una concurrencia multitudinaria, que disfrutó y vibró con las pruebas y con el show de Valentino Merlo”, agregó.

“El público también pudo disfrutar en todo su esplendor los saltos y acrobacias del Monster Energy Freestyle Show. Se espera para mañana sábado la competencia oficial, por lo que esperamos una concurrencia masiva”, finalizó el funcionario.

La actividad de este sábado comenzará a las 7 con la apertura del predio. A las 10.45 se llevará a cabo la apertura oficial del evento, para dar paso a las primeras competencias. A las 13.30 se desarrollará una nueva instancia del Monster Energy Freestyle Show. A las 15.30 será el turno del espectáculo musical a cargo de J. Rei y posteriormente se desarrollarán el resto de las competencias. A las 17.30 será la premiación.

El Enduro del Invierno 2025 entrará en la historia por ser fecha oficial del FIM Sand Races World Championship. Más de 20 categorías de motos y cuatriciclos compiten en un entorno de altísimo nivel.

Lectura rápida

¿Qué evento se desarrolló en Mar del Plata? El Enduro del Invierno 2025 comenzó con diversas actividades acuáticas y un recital.

¿Quién fue el artista invitado al evento? El cantante Valentino Merlo participó del recital durante la primera jornada.

¿Cuándo será la competencia oficial? La competencia oficial se llevará a cabo este sábado, comenzando a las 7 am.

¿Qué actividades adicionales habrá en el evento? Habrá foodtrucks, feria de emprendedores y un nuevo espectáculo de freestyle.

¿Cuántos pilotos participan en el evento? Se estima la participación de casi 400 pilotos en esta edición.

[Fuente: Noticias Argentinas]

