El emocionante homenaje de Liverpool a Diogo Jota en el inicio de la Premier League
En el duelo ante Bournemouth, los hinchas y jugadores recordaron al jugador portugués y su hermano André Silva.
15/08/2025 | 17:04Redacción Cadena 3
El arranque de una nueva temporada de la Premier League tiene un aire especial en Liverpool, ya que antes del duelo ante Bournemouth todo el estadio recordó a Diogo Jota.
El delantero portugués de 28 años falleció trágicamente junto a su hermano, André Silva, en un accidente automovilístico en España el pasado 3 de julio. Desde que se confirmó la noticia, el club y la ciudad estuvieron de luto y este sábado, en la previa, se realizó un homenaje cargado de simbolismo para despedir a uno de sus jugadores más queridos de la institución.
En las tribunas hubo mosaicos con las iniciales “DJ20” y “AS30” cubriendo los sectores del estadio, en referencia a Jota y su hermano. El canto de “You'll Never Walk Alone” de los hinchas cerró la ceremonia, reafirmando la promesa que siempre le hacen a sus ídolos: nunca caminarán solos.
El tributo en Anfield tiene un valor especial, ya que allí Jota jugaba desde 2020, cuando llegó proveniente del Wolverhampton, institución que también tendrá su propio homenaje en el partido frente a Manchester City.
Desde horas antes del inicio del partido, los alrededores del estadio se llenaron de aficionados que se acercaron al mural “Forever 20” para dejar mensajes y firmas en memoria del portugués, donde flores, camisetas, bufandas y fotografías cubren el paredón, en un gran gesto de su hinchada.
Por otro lado, la liga inglesa dispuso que en todos los estadios se guarde un minuto de silencio, se muestren imágenes del futbolista en las pantallas y los jugadores lleven brazaletes negros.
