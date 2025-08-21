En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

El cronograma de la fecha 6 del Torneo Clausura: horarios y árbitros designados

Se trata de la última fecha en el fútbol local antes del parón por fecha FIFA.

21/08/2025 | 10:18Redacción Cadena 3

FOTO: Este viernes se pone en marcha una nueva fecha del Torneo Clausura.

La fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol comenzará este viernes, en una jornada que contará con dos encuentros.

El partido que abrirá la actividad en la fecha 6 comenzará a las 15:30 y tendrá como protagonistas a Barracas Central y Defensa y Justicia. Más tarde, a las 20:30, Tigre jugará en su estadio ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

En lo que respecta a los equipos denominados grandes, San Lorenzo recibirá a Instituto de Córdoba el sábado a las 14:30, mientras que el domingo Racing visitará a Argentinos Juniors (16:15) y Boca e Independiente jugarán en sus canchas frente a Banfield y Platense, respectivamente (a las 18:15 y a las 20:30).

Finalmente, el lunes será el turno de River, que visitará a Lanús a partir de las 21:15.

El cronograma y los árbitros de la fecha 6 del Torneo Clausura

Viernes 22 de agosto:

Barracas CentralDefensa y Justicia a las 15:30

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • VAR: Lucas Novelli

TigreIndependiente Rivadavia a las 20

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • VAR: Nazareno Arasa

Sábado 23 de agosto:

San LorenzoInstituto de Córdoba a las 14:30

  • Árbitro: Fernando Echenique
  • VAR: Jorge Baliño

Rosario CentralNewell´s a las 17:30

  • Árbitro: Darío Herrera
  • VAR: José Carreras

Atlético TucumánTalleres de Córdoba a las 20

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • VAR: Salomé Di Iorio

San Martín de San JuanGimnasia y Esgrima La Plata a las 20

  • Árbitro: Fernando Espiniza
  • VAR: Luis Lobo Medina

Domingo 24 de agosto:

Unión de Santa FeHuracán a las 14

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • VAR: Germán Delfino

Argentinos JuniorsRacing a las 16:15

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • VAR: Fabricio Llobet

BocaBanfield a las 18:30

  • Árbitro: Nicolás Lamolina
  • VAR: Silvio Trucco

IndependientePlatense a las 20:30

  • Árbitro: Facundo Tello
  • VAR: Héctor Paletta

Lunes 25 de agosto:

Deportivo RiestraSarmiento a las 15

  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • VAR: Adrián Franklin

Godoy CruzVélez a las 17

  • Árbitro: Edgardo Zamora
  • VAR: Juan Pafundi

Belgrano de CórdobaCentral Córdoba (SdE) a las 19

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • VAR: Sebastián Zunino

Estudiantes de La PlataAldosivi a las 19:15

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • VAR: Sebastián Martínez

LanúsRiver a las 21:15

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Yamil Possi

Lectura rápida

¿Qué actividad comienza este viernes? La fecha 6 del Torneo Clausura comenzará con dos encuentros.

¿Quiénes juegan al inicio de la jornada? Barracas Central se enfrentará a Defensa y Justicia a las 15:30.

¿Cuándo juegan los equipos grandes? El sábado y domingo, con partidos importantes como San Lorenzo vs Instituto y Boca vs Banfield.

¿Qué día cierra la fecha 6? El lunes será el turno de River contra Lanús a las 21:15.

¿Cuál es la importancia de esta fecha? Es la última antes del parón por la fecha FIFA.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho