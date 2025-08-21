El cronograma de la fecha 6 del Torneo Clausura: horarios y árbitros designados
Se trata de la última fecha en el fútbol local antes del parón por fecha FIFA.
21/08/2025 | 10:18Redacción Cadena 3
FOTO: Este viernes se pone en marcha una nueva fecha del Torneo Clausura.
La fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol comenzará este viernes, en una jornada que contará con dos encuentros.
El partido que abrirá la actividad en la fecha 6 comenzará a las 15:30 y tendrá como protagonistas a Barracas Central y Defensa y Justicia. Más tarde, a las 20:30, Tigre jugará en su estadio ante Independiente Rivadavia de Mendoza.
En lo que respecta a los equipos denominados grandes, San Lorenzo recibirá a Instituto de Córdoba el sábado a las 14:30, mientras que el domingo Racing visitará a Argentinos Juniors (16:15) y Boca e Independiente jugarán en sus canchas frente a Banfield y Platense, respectivamente (a las 18:15 y a las 20:30).
Finalmente, el lunes será el turno de River, que visitará a Lanús a partir de las 21:15.
El cronograma y los árbitros de la fecha 6 del Torneo Clausura
Viernes 22 de agosto:
Barracas Central – Defensa y Justicia a las 15:30
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- VAR: Lucas Novelli
Tigre – Independiente Rivadavia a las 20
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- VAR: Nazareno Arasa
Sábado 23 de agosto:
San Lorenzo – Instituto de Córdoba a las 14:30
- Árbitro: Fernando Echenique
- VAR: Jorge Baliño
Rosario Central – Newell´s a las 17:30
- Árbitro: Darío Herrera
- VAR: José Carreras
Atlético Tucumán – Talleres de Córdoba a las 20
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Salomé Di Iorio
San Martín de San Juan – Gimnasia y Esgrima La Plata a las 20
- Árbitro: Fernando Espiniza
- VAR: Luis Lobo Medina
Domingo 24 de agosto:
Unión de Santa Fe – Huracán a las 14
- Árbitro: Andrés Merlos
- VAR: Germán Delfino
Argentinos Juniors – Racing a las 16:15
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Fabricio Llobet
Boca – Banfield a las 18:30
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- VAR: Silvio Trucco
Independiente – Platense a las 20:30
- Árbitro: Facundo Tello
- VAR: Héctor Paletta
Lunes 25 de agosto:
Deportivo Riestra – Sarmiento a las 15
- Árbitro: Pablo Echavarría
- VAR: Adrián Franklin
Godoy Cruz – Vélez a las 17
- Árbitro: Edgardo Zamora
- VAR: Juan Pafundi
Belgrano de Córdoba – Central Córdoba (SdE) a las 19
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Sebastián Zunino
Estudiantes de La Plata – Aldosivi a las 19:15
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- VAR: Sebastián Martínez
Lanús – River a las 21:15
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Yamil Possi
Lectura rápida
¿Qué actividad comienza este viernes? La fecha 6 del Torneo Clausura comenzará con dos encuentros.
¿Quiénes juegan al inicio de la jornada? Barracas Central se enfrentará a Defensa y Justicia a las 15:30.
¿Cuándo juegan los equipos grandes? El sábado y domingo, con partidos importantes como San Lorenzo vs Instituto y Boca vs Banfield.
¿Qué día cierra la fecha 6? El lunes será el turno de River contra Lanús a las 21:15.
¿Cuál es la importancia de esta fecha? Es la última antes del parón por la fecha FIFA.
[Fuente: Noticias Argentinas]