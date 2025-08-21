El cronograma de la fecha 6 del Torneo Clausura: horarios y árbitros designados

FOTO: Este viernes se pone en marcha una nueva fecha del Torneo Clausura.

La fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol comenzará este viernes, en una jornada que contará con dos encuentros.

El partido que abrirá la actividad en la fecha 6 comenzará a las 15:30 y tendrá como protagonistas a Barracas Central y Defensa y Justicia. Más tarde, a las 20:30, Tigre jugará en su estadio ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

En lo que respecta a los equipos denominados grandes, San Lorenzo recibirá a Instituto de Córdoba el sábado a las 14:30, mientras que el domingo Racing visitará a Argentinos Juniors (16:15) y Boca e Independiente jugarán en sus canchas frente a Banfield y Platense, respectivamente (a las 18:15 y a las 20:30).

Finalmente, el lunes será el turno de River, que visitará a Lanús a partir de las 21:15.

El cronograma y los árbitros de la fecha 6 del Torneo Clausura

Viernes 22 de agosto:

Barracas Central – Defensa y Justicia a las 15:30

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Lucas Novelli

Tigre – Independiente Rivadavia a las 20

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Nazareno Arasa

Sábado 23 de agosto:

San Lorenzo – Instituto de Córdoba a las 14:30

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Jorge Baliño

Rosario Central – Newell´s a las 17:30

Árbitro: Darío Herrera

VAR: José Carreras

Atlético Tucumán – Talleres de Córdoba a las 20

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Salomé Di Iorio

San Martín de San Juan – Gimnasia y Esgrima La Plata a las 20

Árbitro: Fernando Espiniza

VAR: Luis Lobo Medina

Domingo 24 de agosto:

Unión de Santa Fe – Huracán a las 14

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Germán Delfino

Argentinos Juniors – Racing a las 16:15

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Fabricio Llobet

Boca – Banfield a las 18:30

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Silvio Trucco

Independiente – Platense a las 20:30

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Héctor Paletta

Lunes 25 de agosto:

Deportivo Riestra – Sarmiento a las 15

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Adrián Franklin

Godoy Cruz – Vélez a las 17

Árbitro: Edgardo Zamora

VAR: Juan Pafundi

Belgrano de Córdoba – Central Córdoba (SdE) a las 19

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Sebastián Zunino

Estudiantes de La Plata – Aldosivi a las 19:15

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Sebastián Martínez

Lanús – River a las 21:15

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Yamil Possi