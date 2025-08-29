En vivo

Deportes

El bisnieto del dictador Mussolini debutó en la Serie A con Cremonese

Romano Floriani Mussolini provocó el penal decisivo en la victoria ante Sassuolo.

29/08/2025 | 18:28Redacción Cadena 3

FOTO: Romano Floriani Mussolini, nieto del famoso dictador Benito Mussolini.

Romano Floriani Mussolini, lateral de 20 años e hijo de la ex senadora Alessandra Mussolini, debutó este viernes en la Serie A con la camiseta de la Cremonese, en el triunfo por 3 a 2 frente al Sassuolo.

El juvenil ingresó en los minutos finales y fue protagonista directo del penal que definió el encuentro en tiempo de descuento que convirtió el delantero italiano Manuel De Luca.

El jugador, bisnieto de Benito Mussolini, lució en su camiseta únicamente el nombre “Romano” para evitar controversias, y su ingreso se produjo en el tramo final del partido, cuando el técnico Davide Nicola lo envió al campo con la indicación de atacar los espacios.

En el último avance, fue derribado por Alieu Fadera en el área, lo que derivó en el penal convertido por De Luca para sellar el triunfo y el liderazgo absoluto de Cremonese en la tabla, con puntaje ideal tras dos jornadas.

Tras el encuentro, Floriani Mussolini declaró: “Esta noche no la olvidaré jamás. El debut en Serie A era un sueño. El entrenador me pidió profundidad y determinación, y estoy feliz de haber respondido”.

El director técnico del equipo, Davide Nicola, también valoró su actuación: “Fue inteligente al aprovechar el momento. Tiene que seguir trabajando”.

Benito Mussolini fue el dictador de Italia entre 1922 y 1943 que impuso un duro régimen fascista: eliminó la democracia, persiguió opositores y controló todo el país, y se alió con Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó al país a una crisis total.

Después de estar 21 años al mando de Italia, Mussolini fue derrocado, capturado y ejecutado en 1945. Como oscuro legado, su gobierno dejó violencia, pobreza y una guerra que destruyó al país.

Lectura rápida

¿Quién es Romano Floriani Mussolini? Es un lateral de 20 años, bisnieto de Benito Mussolini y hijo de Alessandra Mussolini.

¿Cuándo debutó en la Serie A? Debutó este viernes en un partido contra el Sassuolo.

¿Qué sucedió en su debut? Provocó un penal decisivo en el tiempo de descuento que fue convertido por Manuel De Luca.

¿Qué dijo tras el partido? Comentó que no olvidará jamás esta noche y que fue un sueño debutar en la Serie A.

¿Qué hizo su abuelo Benito Mussolini? Fue dictador de Italia y gobernó desde 1922 hasta 1943, imponiendo un régimen fascista.

[Fuente: Noticias Argentinas]

