Eduardo Domínguez dejaría de ser el entrenador de Estudiantes de La Plata

El entrenador de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, dejaría su puesto después del encuentro de este lunes ante Huracán por la segunda fecha del Torneo Clausura debido a los malos resultados y la falta de cooperación de los dirigentes, según el periodista de Splendid Feno Tartaglia.

“Sea cual sea el resultado, triunfo, empate o derrota, Estudiantes se quedará sin director técnico a partir del lunes”, reveló Tartaglia para el programa Closs Sport en Splendid AM 990.

Hace unos días, tras el encuentro ante Unión en Santa Fe, Domínguez comentó que “molestaban los ciclos largos en el fútbol argentino” y que tal vez “molestaba estar tanto tiempo trabajando en un club”.

Pero más allá de sus quejas, el entrenador expresó que hasta Josep Guardiola tuvo malos momentos: “Salvando las distancias, porque no me quiero comparar, es como que le pregunten a Guardiola si va a seguir o no porque este año no ganó un título”.

El "Pincha" cayó en los últimos tres partidos que disputó desde el inicio del segundo semestre de la temporada: 4 a 2 por penales ante Aldosivi por la Copa Argentina, 2 a 0 ante Vélez por la Supercopa Internacional en Avellaneda y el 1 a 0 ante el "Tatengue" por la primera fecha del Torneo Clausura 2025.