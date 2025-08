Damián Ayude, tras la eliminación de San Lorenzo: “Nos condicionó el gol y la expulsión”

Luego de la derrota 1-0 ante Tigre por los octavos de final de la Copa Argentina, el entrenador de San Lorenzo, Damián Ayude, habló en conferencia de prensa y dejó varias definiciones sobre el desarrollo del partido y las condiciones en las que se disputó el encuentro en el estadio Francisco Urbano de Morón.

Consultado por la polémica en torno a las dimensiones del campo de juego, el entrenador azulgrana no quiso profundizar, pero dejó entrever cierta incomodidad: “Bueno, la realidad, me lo comentaron, todo lo que van a decir me lo comentaron, no lo sé, no puedo afirmarlo. Sí vi que la cancha estaba cortada, de los dos lados. Cuando llegamos al vestuario ya estaba muy instalado ahí. Me comentan también que nuestros utileros y nuestra gente antes estaban trabajando en el otro vestuario. Y la elección de la sede, soy sincero, no sé cómo es el asunto. Sí sé que Tigre ya jugó acá, y nos tocó”.

En cuanto al desarrollo del partido, Ayude fue claro al señalar que el panorama cambió drásticamente con el gol rival y la posterior expulsión de Alexis Cuello antes del descanso: “Te condiciona el gol y la expulsión, no es fácil jugar con uno menos. Sin embargo, creo que lo hicieron bien los chicos, se sacrificaron mucho”.

El entrenador también pidió mesura ante la frustración que genera una eliminación: “Hay que mantener la calma y tener autocrítica. Teníamos mucho deseo de seguir en la copa”.

Luego, el técnico fue informado que el vestuario no había agua para que los jugadores se ducharan y se retiró de la conferencia de prensa.

San Lorenzo quedó afuera en un partido muy parejo, donde cometió errores puntuales que le costaron caro, mientras que Tigre fue más eficaz en el primer tiempo, y luego supo resistir con solidez. El “Ciclón”, pese al empuje del segundo tiempo, no pudo quebrar el cero y se despidió temprano de un torneo que había generado expectativa.