Crisis en Alemania: cayó ante Eslovaquia por las Eliminatorias europeas

FOTO: Alemania perdió en el primer partido de las Eliminatorias ante un rival menor.

Eslovaquia se impuso 2 a 0 ante Alemania en Bratislava, y dio el primer gran golpe del camino hacia el Mundial 2026 por las Eliminatorias Europeas.

El equipo de Julian Nagelsmann mostró una preocupante falta de reacción ante un rival que supo capitalizar errores defensivos y manejar los tiempos del partido con inteligencia.

El primer tanto llegó al cierre de la etapa inicial, cuando David Strelec desbordó por izquierda y encontró a Dávid Hancko, que definió de zurda tras una secuencia de fallas en la última línea germana.

En el complemento, Alemania intentó sin éxito revertir el marcador. Leon Goretzka tuvo una chance clara, pero Martin Dúbravka volvió a lucirse.

A los 55 minutos, Strelec volvió a aparecer: recibió un pase peinado por Gyömbér, dejó atrás a Jonathan Tah y fusiló a Baumann para el 2 a 0 definitivo.

Mientras Alemania deberá recomponerse ante Irlanda del Norte, Eslovaquia se ilusiona con una clasificación temprana en un grupo que también incluye a Luxemburgo.

En Sofía, España debutó con autoridad y venció 3 a 0 a Bulgaria. La Roja resolvió el partido en la primera mitad: Mikel Oyarzabal abrió el marcador tras una asistencia de Zubimendi, Marc Cucurella amplió con un zurdazo tras un centro de Lamine Yamal, y Mikel Merino sentenció de cabeza antes del descanso.

En el segundo tiempo, el equipo de Luis de la Fuente administró energías y mantuvo el control, pensando en el duelo clave ante Turquía. Bulgaria, lejos de sus mejores años, apenas pudo resistir.

Por su parte, Gales logró un triunfo vital en Astana al vencer 1 a 0 a Kazajistán. El equipo de Craig Bellamy dominó el trámite y encontró el gol a los 24 minutos del primer tiempo: Harry Wilson ejecutó un tiro libre, Liam Cullen cabeceó, el arquero tapó y Kieffer Moore empujó el rebote.

Aunque Bélgica tiene partidos pendientes, los Dragones Colorados lideran momentáneamente su grupo, con Macedonia del Norte también expectante.

Resultados de la jornada de las Eliminatorias Europeas:

Luxemburgo 1-3 Irlanda del Norte

Georgia 2-3 Turquía

Lituania 1-1 Malta

Países Bajos 1-1 Polonia

Liechtenstein 0-6 Bélgica