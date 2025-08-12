Copa Sudamericana: Independiente busca el triunfo ante Universidad de Chile en octavos

FOTO: Independiente viene de igualar sin goles ante River en el Torneo Clausura.

Independiente visitará este miércoles a la Universidad de Chile, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita cortar con su mala racha.

El encuentro, que se disputará en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, está programado para las 21:30 y se podrá ver a través de ESPN y Disney +. El árbitro será el brasilero Anderson Daronco, mientras que en el VAR estará su compatriota Daiane Muniz.

Independiente, que tiene como director técnico a Julio Vaccari, fue protagonista de un muy flojo comienzo de semestre, ya que sufrió una temprana eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina ante Belgrano de Córdoba, mientras que en el Torneo Clausura solo sumó dos puntos en cuatro fechas.

Sin embargo, este último fin de semana mostró una versión muy mejorada para poner en serios aprietos a River en el torneo local, aunque finalmente igualaron sin goles.

En lo que respecta a la actual Copa Sudamericana, el “Rojo” viene de conseguir el primer puesto en el Grupo A, en el que terminó por encima de Guaraní de Uruguay, Boston River de Uruguay y Nacional Potosí de Bolivia.

Universidad de Chile, por su parte, viene de terminar tercero en el Grupo A de la Copa Libertadores, finalizando por debajo de Estudiantes de La Plata y Botafogo de Brasil, por lo que terminó cayendo a la Sudamericana.

Ya en esta competición, los dirigidos por el argentino Gustavo Álvarez golearon con un global de 6-2 a Guaraní de Paraguay en los playoffs.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Copa Sudamericana

Octavos de final – ida

Universidad de Chile (Chi) – Independiente (Arg)

Estadio: Nacional Julio Martínez Pradanos

Árbitro: Anderson Daronco

VAR: Daiane Muniz

Hora: 21:30. TV: ESPN y Disney +

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Marcelo Díaz, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Wálter Mazzantti o Diego Tarzia, Matías Abaldo y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.