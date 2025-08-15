Copa Sudamericana: Conmebol designó los árbitros para las revanchas de los equipos argentinos

FOTO: Conmebol designó los árbitros para las revanchas de los equipos argentinos para la Sudamericana.

La Conmebol oficializó las designaciones arbitrales para los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde cinco equipos argentinos buscarán avanzar de fase.

Central Córdoba es el único que llega con ventaja, tras imponerse por 1 a 0 sobre Lanús en Santiago del Estero. El resto, Independiente, Huracán, Godoy Cruz y el propio “Granate”, deberá revertir resultados adversos en condición de local si quieren soñar con continuar en la competencia.

El “Globo” abrirá la participación nacional en esta instancia el lunes 19 de agosto frente a Once Caldas, con el brasileño Paulo Zanovelli como árbitro principal y su compatriota Pablo Goncalves a cargo del VAR.

Un día después, el martes 20 de agosto, Independiente recibirá a Universidad de Chile bajo la conducción del uruguayo Gustavo Tejera, acompañado por Antonio García en la cabina de revisión.

El miércoles 21 de agosto será jornada doble para el fútbol argentino, ya que en Mendoza, Godoy Cruz se medirá ante Atlético Mineiro con arbitraje del chileno Felipe González y supervisión tecnológica de Miguel Araos.

Ese mismo día, Lanús intentará dar vuelta la serie contra Central Córdoba con Cristian Garay como juez principal y Juan Lara en el VAR, ambos de nacionalidad chilena.

De esta forma, los equipos argentinos ya tienen todo listo para ir en busca de avanzar a los cuartos de final en la Copa Sudamericana.