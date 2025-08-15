En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Argentina

En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Rosario

En vivo

De fiesta

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Random sábado

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Tigre sorprendió a Racing y se llevó un triunfazo agónico en Avellaneda

La “Academia” ganaba con Balboa, pero tras la expulsión de Pardo el “Matador” reaccionó y lo dio vuelta 2-1 con goles de Martínez y Russo.

15/08/2025 | 20:52Redacción Cadena 3

FOTO: El festejo de Tigre

Tigre le ganó 2-1 a Racing en el Cilindro de Avellaneda, en el partido por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Tras este contundente triunfo, el conjunto comandado por el director técnico Diego Dabove se quedó con el sexto lugar del Grupo A, con siete unidades. Un escalón por debajo de Defensa y Justicia, quien posee la misma cantidad de puntos.

Los dos goles del “Matador” fueron realizados por Braian Martínez e Ignacio Russo, ambos después de los 90 minutos. Mientras que el único tanto de la “Academia” llegó de la mano de Adrián Balboa.

Por otra parte, Racing terminó el encuentro con un jugador menos, porque Franco Pardo se retiró expulsado. Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, el equipo liderado por Gustavo Costas desplegó una estrategia ofensiva que superó a las líneas defensivas del “Matador” de Victoria, con un ataque dinámico y colectivo que generó diversas oportunidades claras de gol.

A los 43 minutos, Racing Club de Avellaneda abrió el marcador del Ciclindro. El centro delantero Adrián Balboa bajó la pelota con su pecho y ejecutó un disparo preciso que sorprendió a Felipe Tomás Zenobio. En el complemento del duelo, Tigre realizó un importante esfuerzo y revirtió la tensa situación que vivió en el tanteador.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A los 9 minutos, Racing sufrió la expulsión del marcador central Franco Pardo, quien se retiró del terreno de juego por doble amarilla. Una dura salida que afectó al funcionamiento de su equipo y nutrió a su contrincante.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el minuto 44, el conjunto de Victoria igualó 1-1 el encuentro. Braian Martínez ejecutó un disparo preciso desde los doce pasos. Cuatro minutos después, el “Matador” se adelantó en el marcador. Ignacio Russo aprovechó un centro de Braian Martínez y terminó la jugada con un cabezazo preciso que complicó a Gabriel Arias.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido?
Tigre ganó 2-1 contra Racing.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se jugó el 15 de agosto de 2025.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El encuentro se llevó a cabo en el Cilindro de Avellaneda.

¿Qué sucedió con el jugador de Racing?
Franco Pardo fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas.

¿Cuáles fueron los goles de Tigre?
Los goles de Tigre fueron anotados por Braian Martínez e Ignacio Russo.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho