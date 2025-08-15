Tigre sorprendió a Racing y se llevó un triunfazo agónico en Avellaneda

Tigre le ganó 2-1 a Racing en el Cilindro de Avellaneda, en el partido por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Tras este contundente triunfo, el conjunto comandado por el director técnico Diego Dabove se quedó con el sexto lugar del Grupo A, con siete unidades. Un escalón por debajo de Defensa y Justicia, quien posee la misma cantidad de puntos.

Los dos goles del “Matador” fueron realizados por Braian Martínez e Ignacio Russo, ambos después de los 90 minutos. Mientras que el único tanto de la “Academia” llegó de la mano de Adrián Balboa.

Por otra parte, Racing terminó el encuentro con un jugador menos, porque Franco Pardo se retiró expulsado. Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, el equipo liderado por Gustavo Costas desplegó una estrategia ofensiva que superó a las líneas defensivas del “Matador” de Victoria, con un ataque dinámico y colectivo que generó diversas oportunidades claras de gol.

A los 43 minutos, Racing Club de Avellaneda abrió el marcador del Ciclindro. El centro delantero Adrián Balboa bajó la pelota con su pecho y ejecutó un disparo preciso que sorprendió a Felipe Tomás Zenobio. En el complemento del duelo, Tigre realizó un importante esfuerzo y revirtió la tensa situación que vivió en el tanteador.

GOLAZO DE RACING ?



Control de pecho y volea de Rocky Balboa para el 1-0 ante Tigre



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max ?? #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/hIMieJGgef — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 16, 2025

A los 9 minutos, Racing sufrió la expulsión del marcador central Franco Pardo, quien se retiró del terreno de juego por doble amarilla. Una dura salida que afectó al funcionamiento de su equipo y nutrió a su contrincante.

EMPATÓ TIGRE EN EL CILINDRO ????



Chaco Martínez cambió el penal por gol y puso el 1-1 ante Racing



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max ?? #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/cLtjhUVJS0 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 16, 2025

En el minuto 44, el conjunto de Victoria igualó 1-1 el encuentro. Braian Martínez ejecutó un disparo preciso desde los doce pasos. Cuatro minutos después, el “Matador” se adelantó en el marcador. Ignacio Russo aprovechó un centro de Braian Martínez y terminó la jugada con un cabezazo preciso que complicó a Gabriel Arias.

?????? TIGRE SE LO DA VUELTA A RACING EN ¡TRES MINUTOS!, A LOS 90' Y A LOS 93'.pic.twitter.com/MshRCbHl03 — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 16, 2025

