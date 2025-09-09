En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Copa Libertadores: cronograma y horarios de los cuartos de final

El torneo más importante de América cuenta con la presencia de cuatro argentinos entre los ocho mejores.

09/09/2025 | 07:56Redacción Cadena 3

FOTO: Se vienen los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Los cuartos de final de la Copa Libertadores comenzarán a disputarse la semana que viene y contarán con una fuerte presencia argentina, que por primera vez desde 2018 tiene más representantes que Brasil en esta instancia.

Esto se debe a las clasificaciones de River, Racing, Vélez y Estudiantes de La Plata, que además habían finalizado primeros en sus grupos, mientras que los equipos brasileros son San Pablo, Palmeiras y Flamengo.

En lo que respecta a la disputa de los cuartos de final, los primeros partidos de esta fase se jugarán el martes 16 de agosto. Ese día, Vélez recibirá a Racing en el estadio José Amalfitani a partir de las 19 (hora de Argentina).

El “Fortín” está teniendo un gran semestre, en el que ganó la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina, mientras que la “Academia” atraviesa un momento espantoso a nivel local, pero en el plano continental demuestra siempre otra versión y sueña con seguir avanzando.

La actividad continuará el miércoles, cuando River reciba a Palmeiras a las 21:30, en una serie que apunta a ser una final anticipada.

El River de Marcelo Gallardo incorporó a jugadores de mucha calidad en este 2025 y quiere volver a lo más alto de América, aunque del otro lado estará un Palmeiras que viene aplastando a todos sus rivales en esta Copa Libertadores.

Los últimos dos cruces correspondientes a la ida de los cuartos de final se llevarán a cabo este jueves. Primero Liga Deportiva Universitaria de Quito, que dio la sorpresa al eliminar al último campeón Botafogo de Brasil, recibirá a San Pablo a las 19.

Finalmente, Estudiantes de La Plata, de muy buen 2025, visitará al Flamengo, otro de los candidatos que se reforzó de manera increíble y que tiene su cuarta Libertadores entre ceja y ceja.

El cronograma y horarios de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Martes 16/9:

  • Vélez – Racing a las 19

Miércoles 17/9:

  • River – Palmeiras a las 21:30

Jueves 18/9:

  • Liga de Quito – San Pablo a las 19
  • Flamengo – Estudiantes de La Plata a las 21:30

Lectura rápida

¿Cuándo comienzan los cuartos de final?
El martes 16 de agosto de 2025.

¿Cuáles son los equipos argentinos que compiten?
Participan River, Racing, Vélez y Estudiantes de La Plata.

¿Qué partidos se jugarán el primer día?
Vélez recibirá a Racing a las 19 horas.

¿Cuándo juegan River y Palmeiras?
El miércoles 17/9 a las 21:30.

¿Cuáles son los otros encuentros de cuartos de final?
El jueves entre Liga de Quito - San Pablo y Flamengo - Estudiantes de La Plata.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho